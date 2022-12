‘Manchester United wil defensie versterken met Frans jeugdinternational (19)'

Dinsdag, 13 december 2022 om 10:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:39

Manchester United ziet in Malo Gusto een potentiële versterking voor komende zomer, zo meldt de Duitse tak van Sky. De rechtsback van Olympique Lyon staat hoog op de shortlist van the Red Devils. Manager Erik ten Hag ziet echter ook iets in de komst van Denzel Dumfries, terwijl Jeremie Frimpong eveneens genoemd wordt.

Ten Hag heeft bij Manchester United momenteel de beschikking over twee rechtsbacks. Aaron Wan-Bissaka moest eigenlijk de concurrentie met Diogo Dalot aangaan, echter kwam de rechtsback dit seizoen mede door blessureleed nog niet verder dan een invalbeurt van vijf minuten tegen Liverpool (2-1 winst) in augustus. Het wordt niet uitgesloten dat Wan-Bissaka tijdens de winterse transferwindow al vertrekt en Ten Hag gaf eind oktober al aan dat United op beide flanken twee goede backs nodig heeft.

United wil de selectie komende zomer in ieder geval versterken met enkele topaanwinsten. Een van de targets is naar verluidt de negentienjarige Gusto. De rechtsback brak vorig seizoen onder Peter Bosz als jeugdproduct door bij Lyon en behield begin oktober ook na het ontslag van de Nederlandse oefenmeester bij les Gones zijn basisplaats onder Laurent Blanc. Gusto is zevenvoudig jeugdinternational van Frankrijk Onder 21, speelde in totaal al 53 officiële duels voor Lyon en moet tussen de 35 en veertig miljoen euro kosten.

Naast Gusto zijn ook Dumfries en Frimpong nog altijd belangrijke kandidaten om United te versterken. Ten Hag zou een groot voorstander zijn van de komst van Dumfries. Eind november meldde La Gazzetta dello Sport dat Internazionale bereid is om de 42-voudig international van Oranje te verkopen bij een bod van zestig miljoen euro. I Nerazzurri zouden de opbrengst willen gebruiken om zelf de markt op te kunnen. Frimpong staat ook al langere tijd op de shortlist van United. De 22-jarige maakt dit seizoen indruk bij Bayer Leverkusen met vijf goals en drie assists en behoorde tot de WK-selectie van Oranje, al debuteerde hij niet op het mondiale eindtoernooi.