‘André Onana speelt met vuur en zet interlandcarrière ernstig op het spel’

Dinsdag, 13 december 2022 om 10:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:06

Het is nog maar zeer de vraag of André Onana ooit terugkeert onder de lat bij de nationale ploeg van Kameroen. De voormalig Ajacied verliet het WK vroegtijdig na een botsing met bondscoach Rigobert Song. Een discussie over zijn speelstijl zou hieraan ten grondslag hebben gelegen, terwijl media eveneens schreven over felle kritiek van de goalie aan het adres van ploeggenoot Nicolas N'Koulou. Volgens La Gazzetta dello Sport is het geen uitgemaakte zaak dat Onana zomaar terugkeert.

De roze Italiaanse sportkrant schrijft dat Onana zich afgelopen vrijdag weer heeft gemeld bij Internazionale. Toen de doelman arriveerde op het trainingscomplex, liet hij zich lachend en met open armen fotograferen door de aanwezige journalisten. Hij plaatste de foto op zijn eigen Instagram-account met de tekst: 'Terug in Milaan, met een goed gevoel en een sterke geest.' Volgens La Gazzetta is Onana er veel aan gelegen om het desastreus verlopen WK achter zich te laten en zich te focussen op Inter.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een terugkeer bij de nationale ploeg hoeft hij echter niet zomaar te verwachten. Kameroen speelt in maart twee kwalificatieduels voor de Afrika Cup tegen Namibië. Verwacht wordt dat Onana pas in februari gaat nadenken over zijn toekomst als international. Vooralsnog weigert hij zich in de Italiaanse media uit te laten over wat er precies is gebeurd in Qatar. Geruchten over een gelekte audiotape, waarin te horen is dat Onana ploeggenoot N'Koulou hevig bekritiseert, worden steeds hardnekkiger.

La Gazzetta voegt eraan toe dat Onana zich bij Internazionale geen enkele misstap kan veroorloven, daar hij met Samir Handanovic een reservedoelman acht zich heeft die 'klaar is om te profiteren van zijn besluiteloosheid'. Onana kreeg dit seizoen in de Champions League de gelegenheid om zich te bewijzen en is sinds begin oktober de nieuwe eerste doelman. Hij speelde tot dusver dertien officiële wedstrijden in Italiaanse dienst, waarin hij zestien tegengoals kreeg en vijf keer zijn doel schoon hield.