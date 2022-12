Eerste WK-finale voor Danny Makkelie? ‘Hij heeft een prachtig rapport’

Dinsdag, 13 december 2022 om 09:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:36

Danny Makkelie mag nog altijd hopen op zijn eerste WK-finale als scheidsrechter. De Nederlander behoort tot de twaalf overgebleven arbiters die nog op het mondiale eindtoernooi actief zijn. Mario van der Ende, voormalig topscheidsrechter en actief op de WK’s van 1994 en 1998, acht het niet uitgesloten dat Makkelie zondagmiddag de leidsman is als de finale op het programma staat. "Als je vroeger met zulke cijfers thuiskwam, had je een prachtig rapport", vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Makkelie hanteerde dit WK twee keer de fluit. De 39-jarige arbiter had de leiding over de kraker in Groep E tussen Duitsland en Spanje en floot tevens de achtste finale tussen Polen en Argentinië. Bij dat laatste duel zorgde hij voor de nodige controverse, toen hij een strafschop toekende aan Lionel Messi nadat Wojciech Szczesny hem in het gezicht had geslagen. Desondanks beoordeelt Van der Ende het optreden van de Nederlander met een 'ruim voldoende'. "Ik weet dat er veel discussie is geweest over zijn beslissing om na tussenkomst van de VAR een penalty te geven aan Argentinië. Ik ben het daar niet mee eens. Dat was gewoon een overtreding en ik vind dat je niks van die beslissing kunt zeggen."

Het optreden van Antonio Mateu Lahoz bij de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië zorgde wel voor gefronste wenkbrauwen bij Van der Ende. "De manier waarop dit duel werd geleid, was WK-onwaardig. Natuurlijk heb je te maken met twee teams die over de grens gaan, maar zijn gezag was niet toereikend om de boel te sussen en de wedstrijd op een goede manier te leiden", aldus Van der Ende. "Het is vaker gebleken dat deze man onder hoogspanning tot heel wisselende prestaties komt. Er zaten zoveel onbegrijpelijke beslissingen bij. Paredes die eerst een doodschop uitdeelt en daarna de bal in de dug-out ramt, moet gewoon twee keer geel krijgen. Niemand begreep ook waarom hij Messi in bescherming nam bij die handsbal en hem geen geel gaf."

Sterke en zwakke arbiters

Van der Ende heeft echter ook twee scheidsrechters gezien die hem positief zijn opgevallen. "Ik vind dat scheidsrechter Cesar Ramos uit Mexico, die de halve finale tussen Frankrijk en Marokko toegewezen heeft gekregen, het heel goed heeft gedaan. En ook de Amerikaanse scheidsrechter Ismail Elfath vond ik een positieve verrassing. Die horen wat mij betreft tot de betere scheidsrechters op dit WK." Onder meer de Duitser Daniel Siebert stelde net als Lahos zwaar teleur. "En er zakten ook een paar exoten door het ijs, zoals de Nieuw-Zeelander Conger, de Gambiaan Gassama en de Zambiaan Sikazwe. Het zegt wel genoeg dat die alle drie maar één wedstrijdje hebben gefloten en toen weer naar huis mochten."

Wat Makkelie betreft acht Van der Ende het niet uitgesloten dat hij de WK-finale fluit. "Laat ik even de oude leraar spelen. Bij Duitsland-Spanje vond ik hem heel goed fluiten en bij Polen-Argentinië vond ik hem ruim voldoende. Als je vroeger met zulke cijfers thuiskwam, had je een prachtig rapport. Al met al heeft hij goed gefloten en hij zit niet voor niets bij de twaalf scheidsrechters die tot het einde blijven. Ik denk dat hij zeker nog kans maakt om in navolging van Daniele Orsato en Cesar Ramos een van de laatste vier duels van dit WK, dus de strijd om de derde of vierde plaats, of de finale te gaan fluiten.”