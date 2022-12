Ten Hag hoopt op WK-vorm: ‘Dan wordt hij een geweldige speler voor ons’

Dinsdag, 13 december 2022 om 08:24 • Jordi Tomasowa

Erik ten Hag hoopt dat Harry Maguire zijn goede vorm op het WK ook kan etaleren bij Manchester United. De 29-jarige verdediger was een onbetwiste basisspeler bij Engeland, dat zaterdag in de kwartfinale van het mondiale eindtoernooi werd uitgeschakeld door Frankrijk (1-2). Hoewel Maguire op Old Trafford zijn basisplaats verloor, houdt Ten Hag nog altijd vertrouwen in de mandekker.

Bondscoach Gareth Southgate werd voorafgaand aan het WK flink bekritiseerd vanwege het selecteren van Maguire. De verdediger raakte in augustus zijn basisplaats kwijt bij United en behoorde sindsdien slechts één keer tot de eerste elf van Ten Hag in een Premier League-duel. Maguire beschaamde het vertrouwen van zijn bondscoach echter niet. In alle vijf de WK-wedstrijden van Engeland begon hij in de basis en maakte hij een solide indruk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We willen dat hij dat meeneemt naar Manchester”, zegt Ten Hag tegenover The Athletic. “Als hij dat doet, wordt hij een geweldige speler voor ons. Hij heeft dat hoge niveau, wil op het hoogste niveau spelen, dus het is aan hem. Ik weet zeker dat hij de potentie heeft om in onze stijl te spelen en in ons systeem te passen.”

Voor de WK-onderbreking vormden Raphaël Varane en Lisandro Martínez een sterk centraal verdedigingsduo bij United. “Ik heb twee of drie goede spelers als rechter centrale verdediger. Na het duel met Brentford moest ik de mentaliteit in de ploeg veranderen. Hij had de pech dat het voor hem een slecht moment was, maar het zegt niets over zijn kwaliteiten. Varane kwam in het basiselftal en doet het goed.”