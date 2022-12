‘Naam van oude bekende valt bij opvolging van Gareth Southgate’

Het is nog maar zeer de vraag of Gareth Southgate aanblijft als bondscoach van de Engelse nationale ploeg. De 52-jarige oefenmeester slaagde er opnieuw niet in om een groot toernooi naar zich toe te trekken, waardoor de speculaties over zijn vertrek toenemen. Volgens BILD staat Thomas Tuchel in de startblokken om het stokje over te nemen van Southgate. De Duitser werd eerder dit jaar ontslagen bij Chelsea.

Southgate ging tijdens het WK van 2018 ten onder tegen Kroatië, moest vorig jaar in de EK-finale zijn meerdere erkennen in Italië en kende dit jaar Frankrijk als plaaggeest. De langgekoesterde droom om Engeland aan eremetaal te helpen moet om die reden opnieuw worden uitgesteld. Het is dan ook de vraag of de Engelse voetbalbond FA nog voldoende perspectief ziet in de huidige bondscoach. Southgate heeft nog een contract tot december 2024, maar het valt te bezien of hij dit uitdient.

De vorige verbintenis van Southgate liep tot en met het WK, maar de FA beloonde hem en assistent Steve Holland voor zijn inspanningen tijdens het afgelopen EK. Achter de schermen wordt echter al gesproken over zijn opvolging, daar Tuchel naar voren wordt geschoven als nieuwe bondscoach. De 49-jarige Duitser werd begin september vanwege tegenvallende resultaten ontslagen bij Chelsea. Sindsdien zit Tuchel zonder club. Hij zou de belangrijkste kandidaat zijn om Southgate op te volgen.

Intern lijkt er voldoende vertrouwen in Southgate. Harry Kane, de man die mede-verantwoordelijk was voor de uitschakeling vanwege een gemiste strafschop, hield een persoonlijke lobby om zijn trainer binnenboord te houden. "We hebben een geweldig toernooi gespeeld en ik denk dat we een mooie toekomst tegemoet gaan. We vinden het geweldig om Gareth als coach te hebben en willen dat hij blijft. Maar het is zijn beslissing", aldus de captain. Southgate heeft aangegeven de afgelopen maanden als zwaar te hebben ervaren. Hij wenst vooralsnog geen uitspraken te doen over zijn toekomst.