Tagliafico sprak geen enkele oud-ploeggenoot na tumultueuze kwartfinale

Dinsdag, 13 december 2022 om 07:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:31

Nicolás Tagliafico heeft na de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië geen van zijn voormalig collega's bij Ajax gesproken, zo gaf hij maandag tijdens de persconferentie te kennen. De verdediger kon dit WK alleen in de openingswedstrijd tegen Saudi-Arabië rekenen op een basisplaats, de overige wedstrijden begon hij op de bank. Tegen Oranje kwam Tagliafico een kwartier voor tijd binnen de lijnen. Het moest een mooi weerzien worden met een groot aantal oud-ploeggenoten, maar van een gezellig onderonsje kwam het niet.

Het duel tussen Nederland en Argentinië stond voor Tagliafico in het teken van een grote reünie. Zo speelde hij onder meer samen met Daley Blind, Jurriën Timber, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Remko Pasveer en Kenneth Taylor. "Nee, ik heb met niemand gesproken", gaf Tagliafico te kennen. "Toen de wedstrijd was afgelopen, ben ik nog wel naar ze toegelopen om gedag te zeggen, maar er was geen gesprek. Ik heb met niemand gesproken."

Dat de kwartfinale in de slotfase zijn kookpunt bereikte, valt volgens Tagliafico goed te verklaren. "Ja de gemoederen liepen hoog op. Maar we zijn geen machines", aldus de linksback. "Bij voetbal horen emoties. Twee landen vochten voor een droom. Dit zijn dingen die gebeuren. Nu focussen we ons op wat komen gaat en het is fantastisch dat wij nog steeds kunnen rekenen op Lionel Messi. Hij is er voor ons en wij doen alles voor hem."

Ook bondscoach Lionel Scaloni blikte tijdens de persconferentie nogmaals terug op het tumult tegen Oranje. "Wij hebben gespeeld zoals we moesten spelen. Soms zijn er irritaties en ruzies, er gebeuren dingen in het voetbal. Dan is het aan de scheidsrechter om het in de hand te houden. Dit was wel Nederland - Argentinië, hè. Tijdens de Copa America stonden we in het Maracana-stadion met Neymar en zijn team in de tunnel. Daar was geen sprake van onsportief gedrag."

Volgens Scaloni moet onder meer met een beschuldigende vinger naar het Nederlands elftal worden gewezen. "Alles komt nu op Argentinië terecht, maar het werd ook uitgelokt omdat ze ons tijdens de strafschoppenserie elke keer kwamen intimideren. Dan kan het uit de hand lopen en dat gebeurde ook. Maar het waren niet alleen onze spelers die vochten. Ons als een stel gangsters neerzetten is niet fijn. Er moet nu wel een einde komen aan die verwijten, zeker naar Messi toe. Hij is een winnaar, hij speelt graag voetbal. Om hem nu neer te zetten als een vuile speler, dat is niet correct."