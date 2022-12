‘Bayern München gaat na beenbreuk voor ster op wereldkampioenschap’

Maandag, 12 december 2022 om 23:59

Bayern München onderzoekt de mogelijkheden om Dominik Livakovic in januari al aan de selectie toe te voegen, zo meldt Sky Sport. De Duits recordkampioen is op het WK onder de indruk geraakt van de Kroaat, die een hoofdrol vertolkte in twee strafschoppenseries, en heeft de gesprekken met het management van de 27-jarige doelman van Dinamo Zagreb al gestart.

Bayern wordt door de zware blessure van Manuel Neuer, die zijn been brak tijdens het skiën, opgezadeld met een acuut probleem onder de lat. De 36-jarige goallie, die al sinds 2011 de eerste keus is, wordt dit seizoen in ieder geval niet meer terugverwacht. Het management van Neuer ontkent dat de routinier een contractuele afspraak heeft geschonden door na de uitschakeling op het WK met Duitsland op skivakantie te gaan. Bayern heeft verschillende opties afgewogen en waagt allereerst een poging om Livakovic los te weken uit Kroatië. "Het bevindt zich allemaal nog in een oriënterende fase", voegt journalist Florian Plettenberg toe.

Livakovic ligt bij Dinamo Zagreb vast tot medio 2024 en speelt al zes jaar voor de Kroatische topclub. De goalie heroverde in het najaar zijn basisplaats bij zijn nationale elftal en groeide afgelopen week uit tot een van de sterren op het WK. Livakovic loodste zijn land met liefst drie gestopte strafschoppen tegen Japan (1-1) naar de kwartfinale met Brazilië (1-1). Daarin werd hij opnieuw de held bij de penalty's. Livakovic stopte de poging van Rodrygo en had geluk dat Marquinhos even later de paal raakte. Kroatië speelt daardoor dinsdag de halve finale tegen Argentinië.

Mocht Livakovic onhaalbaar of te duur blijken, dan kan Bayern ook kiezen voor interne oplossingen. Zo bestaat de optie om Alexander Nübel, die sinds de zomer van 2021 wordt uitgeleend aan AS Monaco, per direct terug te halen. Bayern kan ook het vertrouwen uitspreken in tweede doelman Sven Ulreich, die Neuer dit seizoen al meerdere keren verving.