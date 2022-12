PSV denkt aan absolute recordtransfer: ‘Dan weet je welke richting het op gaat’

Maandag, 12 december 2022 om 23:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:35

Marcel Brands heeft maandagavond duidelijkheid gegeven over de buitenlandse interesse in Cody Gakpo. De 23-jarige PSV’er heeft met drie doelpunten in vijf wedstrijden een fantastisch WK achter de rug en daar hoopt zijn club van te gaan profiteren. De kans dat de Eindhovenaar in januari al vertrekt, is echter niet zo groot. “We moeten nog maar zien of het allemaal gaat gebeuren”, aldus Brands bij Eeuwig Trouw van Supportersvereniging PSV.

De afgelopen weken gingen er geruchten rond over dat het management van Gakpo na het WK ‘in gesprek ging met clubs van het kaliber Real Madrid, Manchester United, Bayern München en Liverpool’. “In de media lijkt het net alsof alle clubs in de rij staan, maar de realiteit is zo dat er bij ons nog niets bekend is over eventuele interesse”, zegt Brands, die erkent dat het rustig is rondom het jeugdexponent. “Cody gaat nu op vakantie. Als er wél iets zou spelen, dan is het wellicht bij Cody of zijn management bekend. Bij ons is echter niets bekend.”

De algemeen directeur van de Eindhovenaren verwacht niet zo snel dat Gakpo in de winter vertrekt. “Je moet realistisch zijn. Als je over Cody’s prijskaartje praat, hoeveel Europese clubs zijn dan in staat om een speler van zijn kaliber te kopen? Misschien tien of twaalf clubs? Je moet net een speler op die positie nodig hebben en dan ook nog het geld kunnen en willen besteden in januari. We moeten nog maar zien of het allemaal gaat gebeuren.”

PSV kan hoog in de boom gaan zitten voor de WK-sensatie, daar er geen clausules in het contract van Gakpo zijn opgenomen en er ook geen afspraken zijn gemaakt. “Het moet sowieso een recordtransfer voor PSV gaan worden, dus dan weet je welke richting het op gaat. Sowieso boven de veertig miljoen euro”, besluit Brands. Het huidige clubrecord van de Eindhovenaren staat nog altijd op naam van Hirving Lozano, die in de zomer van 2019 voor 45 miljoen euro werd verkocht aan Napoli.