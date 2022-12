Marcel Brands bevestigt telefoontje te hebben ontvangen van Mo Ihattaren

Maandag, 12 december 2022 om 23:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:33

Marcel Brands is onlangs gebeld door Mohamed Ihattaren, zo bevestigt de algemeen directeur van PSV op een forumavond van de Supportersvereniging van zijn club. Ihattaren klopte in Eindhoven aan om te vragen naar een terugkeer, maar PSV hapt niet toe. "Het speelt niet en is niet aan de orde", aldus Brands.

Brands erkent het toptalent dat Ihattaren bezit, maar acht een terugkeer momenteel niet realistisch. "In de voetballerij weet je het nooit, maar op dit moment is het totaal niet aan de orde", aldus de directeur van PSV. "Ik ken Mo al vanaf dat hij heel jong is en dan kwam ik hem op De Herdgang weleens tegen. Je hebt iets met hem en ik vind het doodzonde, want het is een fantastische speler. Buiten het veld is er wel heel veel mis gegaan, maar ik ken niet alle details. Als je de helft moet geloven van wat je allemaal leest, dan is het veel."

De twintigjarige aanvallende middenvelder maakte zich anderhalf jaar geleden met wangedrag onmogelijk binnen PSV. Ihattaren lag in de clinch met toenmalig trainer Roger Schmidt, die in het begin van het seizoen 2021/22 tijdens de cruciale voorronden van de Champions League nauwelijks een beroep op hem deed. De middenvelder meldde zich eind juli van dat jaar ziek en werd vervolgens in Zuid-Frankrijk gespot met zaakwaarnemer Mino Raiola. Het was voor Schmidt de druppel die de emmer deed overlopen. Ihattaren werd uit de selectie gezet en eind augustus voor een minimaal bedrag verkocht aan Juventus.

Vanaf dat punt ging het snel bergafwaarts met de voetbalcarrière van Ihattaren, die uitgeleend werd aan Sampdoria, maar daar nooit een minuut speelde. De jongeling vertrok met de noorderzon en liet iedereen bij de club uit Genua in verbijstering achter. In januari van dit jaar begon Ihattaren aan een avontuur op huurbasis bij Ajax, waar hij eerst talloze kilo's kwijt moest raken om wedstrijdfit te worden. Hij maakte in het voorjaar indruk bij Jong Ajax en leek in de zomer op weg naar een doorbraak bij Ajax 1, maar haakte na twee oefenduels definitief af met nieuwe problemen. Een paar weken geleden hintte Ihattaren op Snapchat al op een mogelijke terugkeer bij PSV, maar vooralsnog lijkt hij per 1 januari terug te gaan naar Juventus.