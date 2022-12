PEC Zwolle maakt geen fout en blijft in het spoor van koploper Heracles Almelo

Maandag, 12 december 2022 om 22:54 • Noel Korteweg

PEC Zwolle heeft maandagavond geen fout gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Helmond Sport en blijft daardoor in het spoor van koploper Heracles Almelo. Het verschil met plek één blijft twee punten voor PEC, terwijl Helmond Sport op de achttiende plaats blijft staan. Thomas van den Belt was maandagavond de enige doelpuntenmaker in het MAC3PARK Stadion.

Beide ploegen waren in de eerste minuten van de wedstrijd dicht bij de openingstreffer. Een poging van Younes Taha ging net naast, terwijl Wassim Essanoussi even daarvoor het doel van PEC-keeper Jasper Schendelaar eveneens tevergeefs onder vuur nam. Na ruim een half uur spelen was Van den Belt het eindstation van een mooie aanval van PEC na een knap hakje van Lennart Thy. Eerstgenoemde schoot echter rakelings naast, waardoor die aanval op niets uitliep. Vijf minuten later was het wél raak voor PEC. Het was dezelfde Van den Belt die dwars door de defensie van Helmond Sport heen dribbelde voordat hij doelman Mike Havekotte verschalkte: 1-0.

De keeper hield zijn ploeg enkele minuten voor rust vervolgens met een knappe redding op de been na een hard schot van Taha. Ook Thy probeerde de marge uit te breiden naar twee, maar de Duitser raakte de buitenkant van de paal. Thomas Beelen – die halverwege de tweede helft zijn rentree maakte na een knieblessure – was wél trefzeker, maar stond in buitenspelpositie waardoor die treffer niet doorging. Tien minuten voor tijd bewees Havekotte opnieuw zijn waarde. Taha leek een uitgelezen mogelijkheid namelijk te verzilveren voor PEC, maar de doelman van Helmond Sport voorkwam dat met een zeer snelle reflex. In de slotfase zouden er geen doelpunten meer vallen, waardoor PEC de vierde competitiezege op rij boekt.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 17 13 1 3 26 40 2 PEC Zwolle 17 12 2 3 22 38 3 MVV Maastricht 17 10 3 4 7 33 4 FC Eindhoven 17 9 5 3 9 32 5 Almere City FC 17 9 2 6 5 29 6 VVV-Venlo 17 8 4 5 0 28 7 Jong AZ 16 7 3 6 5 24 8 Willem II 17 6 6 5 3 24 9 Roda JC Kerkrade 17 7 3 7 2 24 10 Jong PSV 17 6 5 6 1 23 11 Telstar 17 5 7 5 -7 22 12 Jong Ajax 17 5 6 6 1 21 13 De Graafschap 17 6 3 8 -1 21 14 NAC Breda 17 6 3 8 -7 21 15 FC Dordrecht 17 5 4 8 -5 19 16 FC Den Bosch 17 6 1 10 -6 19 17 ADO Den Haag 17 4 4 9 -10 16 18 Helmond Sport 17 5 0 12 -18 15 19 TOP Oss 16 4 1 11 -13 13 20 Jong FC Utrecht 17 3 3 11 -14 12