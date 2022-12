Kraay jr. wil debutant zien bij Koeman: ‘Die zal niet slechter zijn dan De Roon’

Maandag, 12 december 2022 om 22:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:37

Hans Kraay junior hoopt dat Ronald Koeman voor verversing gaat zorgen op het middenveld van Oranje. De analist roept de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, die Louis van Gaal na het mislukte WK opvolgt, op om Tijjani Reijnders van AZ uit te proberen. "Frenkie de Jong moet nu eens een frisse rechtermiddenvelder naast zich krijgen", stelt Kraay junior in WK Praat op ESPN.

"Want Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Steven Berghuis kunnen dat op dat niveau niet", concludeert de analist. Van Gaal bleef op het WK zoeken naar de beste partner voor De Jong en wisselde veelvuldig. "Ik zou Reijnders of Xavi Simons daar eens neerzetten", zegt Kraay jr. "Mijn eerste keuze is dan Reijnders. Ik bedoel: ga hem eens vijf wedstrijden heel intensief volgen, want die zal toch niet minder spelen dan De Roon of Koopmeiners rechts in de controle?"

PSV-middenvelder Simons debuteerde op het WK met een invalbeurt tegen de Verenigde Staten (3-1 winst), terwijl Reijnders nog nooit bij Oranje zat. De 24-jarige middenvelder maakte bij AZ een uitstekende indruk voorafgaand aan het WK, maar Kenneth Perez reageert toch niet direct enthousiast op de suggestie van Kraay junior. "Ik snap wel: Reijnders heeft het goed gedaan, maar bij AZ voetballen en bepalend moeten worden bij het Nederlands elftal, daar zit nogal een verschil", aldus Perez.

Kraay jr. hoopt dat Koeman het ook tactisch anders gaat aanpakken dan Van Gaal. "Als Koeman goed wil beginnen bij Oranje en meteen het land achter zich wil krijgen, zou ik toch beginnen met een hele vrije vorm van 4-3-3, ondanks dat hij ook best een 5-3-2-trainer is. Maar waarom zou je nu nog een keer met vijf verdedigers gaan beginnen? Of hij nu voor Andries Noppert of Justin Bijlow kiest, daarvoor staat sowieso een goede defensie met Denzel Dumfries, Jurriën Timber, al kan het ook Stefan de Vrij zijn, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Georginio Wijnaldum op 10 achter Memphis Depay is een doelpuntenmachine gebleken. En dan zet je Berghuis met een hele vrije rol op rechts, en voor Cody Gakpo geldt dan hetzelfde op links."