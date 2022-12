Kenneth Perez had al in de auto spijt van uitspraak: ‘Niet oké om te zeggen’

Maandag, 12 december 2022 om 21:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:44

Kenneth Perez heeft spijt van zijn uitspraken over Wout Weghorst. De oud-middenvelder zei afgelopen zondag bij WK Praat op ESPN dat ‘Weghorst op sommige vlakken niet helemaal honderd is’. De Deen deed die uitspraak nadat de wedstrijd tegen Argentinië (2-2, 3-4 na strafschoppen) werd besproken, maar daar heeft de analyticus nu spijt van. “Dat is niet oké om te zeggen over iemand die je niet kent”, aldus Perez.

Weghorst en Lionel Messi kregen het na afloop van de kwartfinale in de catacomben met elkaar aan de stok. De Nederlandse doelpuntenmaker wilde de zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar de hand schudden, maar daar zag laatstgenoemde niets in. Perez had dat gezien en reageerde daar zondag fel op. "Weghorst is niet helemaal honderd op sommige vlakken. Je hoort overal over zijn drive, het krankzinnige, dat hij soms maniakaal is. Ik ken hem verder niet, dus misschien is het niet helemaal eerlijk, maar dat hoor je en je zag het ook een beetje aan zijn blik toen hij erin kwam."

Perez zegt maandagavond in hetzelfde programma dat hij dat niet had mogen zeggen. “Ik heb spijt van wat ik gisteren (zondag, red.) heb gezegd. Ik heb over Weghorst gezegd dat hij niet helemaal honderd is en dat is niet oké om te zeggen over iemand die je niet kent. Je moet het over z’n voetbalkwaliteiten hebben en dat soort dingen. Zeggen dat ‘iemand niet helemaal honderd is’, is heel negatief om te roepen over iemand die je niet kent.”

“Ik hoor hem eigenlijk te kennen om dat te kunnen zeggen”, vervolgt Perez. “Dat is niet oké om te zeggen. Dus bij deze.” Tafelgenoot Hans Kraay jr. vraagt of de Deen van plan is om Weghorst te bellen. “Ik heb zijn nummer niet”, reageert Perez. “Maar ik hoef hem denk ik ook niet te bellen. Ik was eigenlijk heel positief over Weghorst, maar het was niet oké voor mij om dat te zeggen over iemand die ik niet ken. Als ik hem had gekend, dan had het wel gekund.”