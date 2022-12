Isaac Babadi maakt eerste treffers in betaald voetbal bij zege van Jong PSV

Maandag, 12 december 2022 om 20:57 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:14

Jong PSV heeft maandagavond een overwinning geboekt op Jong AZ: 2-3. Isaac Babadi was met twee treffers de grote man bij de Eindhovenaren, terwijl Yusuf Barasi de doelpunten van de thuisploeg voor zijn rekening nam. Jong PSV stijgt door de overwinning naar plek tien in de Keuken Kampioen Divisie; Jong AZ blijft zevende.

De wedstrijd werd kort na het eerste fluitsignaal tijdelijk stilgelegd wegens een blessure bij scheidsrechter Nick Smit. De arbiter werd op het veld behandeld aan zijn kwetsuur, maar kon het duel niet voortzetten. Vierde official Sven Spaan moest Smit vervolgens vervangen en daarmee maakte eerstgenoemde zijn debuut als scheidsrechter in het betaalde voetbal.

Vierde man Sven Spaan maakt door een blessure van arbiter Nick Smit zijn debuut in het betaalde voetbal als scheidsrechter. ?? "Jij bent toch warm?"#jazjps pic.twitter.com/5XlBgRPJgY — ESPN NL (@ESPNnl) December 12, 2022

Al snel na de onderbreking kwamen de Eindhovenaren op voorsprong via Babadi. De aanvallende middenvelder werkte een mislukt schot van Simon Colyn van dichtbij binnen en maakte daardoor zijn eerste goal in het betaald voetbal: 0-1. Nog geen tien minuten later breidden de Eindhovenaren de voorsprong uit. Iman Griffith van Jong AZ wist de bal tot twee keer toe niet goed weg te werken en daar profiteerde Babadi optimaal van. De middenvelder van Jong PSV pikte de bal op en wist doelman Sem Westerveld in de verre hoek te passeren: 0-2. Vier minuten na dat doelpunt kwam Jong AZ terug in de wedstrijd via Barasi, die een poging van Griffith voor zijn voeten zag belanden en vervolgens van dichtbij raak schoot: 1-2.

Heel lang konden de Alkmaarders niet genieten van die aansluitingstreffer, daar Jason van Duiven al snel de marge terugbracht naar twee. D’Leanu Arts bediende de aanvaller van de Eindhovenaren namelijk met een fijne voorzet, waarna Van Duiven de bal in de linkeronderhoek binnenkopte: 1-3. In de extra tijd van de eerste helft kwam Jong AZ opnieuw terug in de wedstrijd dankzij een doelpunt van – wederom – Barasi. De spits werd na een individuele actie in het zestienmetergebied neergehaald door Jong PSV-aanvoerder Jenson Seelt en eiste de bal vervolgens zelf op. Barasi bleef koel vanaf elf meter en stuurde doelman Niek Schiks de verkeerde kant op: 2-3.

De Eindhovenaren hadden in het tweede bedrijf moeite om grote kansen te creëren, waardoor het Jong AZ in de wedstrijd liet. De thuisploeg kwam tien minuten voor tijd bijna op gelijke hoogte na een mooie aanval waarbij invaller Soulyman Allouch het eindstation was. Jong PSV-keeper Schiks hield zijn ploeg echter op de been met een snelle reflex. De Alkmaarders kwamen in de slotfase nog meermaals dicht bij de gelijkmaker, maar er werd uiteindelijk niet meer gescoord. Voor Jong PSV wacht aanstaande donderdagavond de thuiswedstrijd tegen de beloften van Ajax, terwijl Jong AZ het vrijdagavond opneemt tegen Jong FC Utrecht.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 17 13 1 3 26 40 2 PEC Zwolle 16 11 2 3 21 35 3 MVV Maastricht 17 10 3 4 7 33 4 FC Eindhoven 17 9 5 3 9 32 5 Almere City FC 17 9 2 6 5 29 6 VVV-Venlo 17 8 4 5 0 28 7 Jong AZ 16 7 3 6 5 24 8 Willem II 17 6 6 5 3 24 9 Roda JC Kerkrade 17 7 3 7 2 24 10 Jong PSV 17 6 5 6 1 23 11 Telstar 17 5 7 5 -7 22 12 Jong Ajax 17 5 6 6 1 21 13 De Graafschap 17 6 3 8 -1 21 14 NAC Breda 17 6 3 8 -7 21 15 FC Dordrecht 17 5 4 8 -5 19 16 FC Den Bosch 17 6 1 10 -6 19 17 ADO Den Haag 17 4 4 9 -10 16 18 Helmond Sport 16 5 0 11 -17 15 19 TOP Oss 16 4 1 11 -13 13 20 Jong FC Utrecht 17 3 3 11 -14 12