‘Ajax rekent op uitgaande toptransfer en gaat dan voor Marcos Leonardo'

Maandag, 12 december 2022 om 20:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:43

Mohammed Kudus wil weg bij Ajax en krijgt mogelijk al in januari zijn zin. Het Parool bevestigt de vertrekwens van de 22-jarige Ghanees, eerder gemeld door The Athletic, en voegt toe dat de Amsterdammers vervolgens een nieuwe spits willen aantrekken. Daarvoor wordt in Brazilië gekeken naar de negentienjarige Marcos Leonardo van Santos.

Hoewel Kudus van nature een nummer 10 is, wordt hij bij Ajax vooral beschouwd als concurrent van centrumspits Brian Brobbey. Klaas-Jan Huntelaar, de assistent van technisch manager Gerry Hamstra, was vorige maand in Brazilië voor scoutingswerkzaamheden. Het Parool heeft achterhaald dat Huntelaar dus onder meer keek naar Leonardo, die al op jonge leeftijd de eerste spits werd van Santos.

Leonardo is een 1,74 meter lange centrumspits, die in het onlangs afgelopen Braziliaanse seizoen 13 goals en 4 assists produceerde in 35 duels in de Série A. De aanvaller heeft een vernietigende knal met rechts in de benen en kan ook met links uitstekend uit de voeten. Leonardo verlengde in januari zijn contract tot medio 2026 en zal daarom niet goedkoop zijn, zeker omdat hij eerder ook gelinkt werd aan clubs uit de Premier League.

Ajax zal pas concreet worden voor een nieuwe spits indien Kudus daadwerkelijk vertrekt. De Afrikaan is ontevreden over de manier waarop hij in Amsterdam gebruikt wordt: de aanvallende middenvelder staat onder Schreuder vaker dan hem lief is opgesteld als centrumspits. Op het WK maakte Kudus overigens indruk als hangende vleugelspits vanaf de rechterkant, een positie van waaruit de Ajacied twee keer scoorde in de groepswedstrijd tegen Zuid-Korea (2-3 winst). In de zomer wilde Kudus overigens dolgraag naar Everton, maar hield Ajax de boot af.