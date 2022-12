Heerenveen vraagt gigantische recordsom aan Ajax voor Andries Noppert

Maandag, 12 december 2022 om 19:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:40

Ajax maakt zich op voor opnieuw een roerige transferperiode. De Amsterdammers zijn, zoals inmiddels bekend, nadrukkelijk geïnteresseerd in Andries Noppert. Het Parool meldt dat sc Heerenveen tien miljoen euro verlangt voor de 28-jarige doelman, die op het WK plotseling de eerste doelman van Oranje werd. Noppert ligt nog anderhalf jaar vast in Friesland.

De vraagprijs van Heerenveen is gezien het recente verleden enorm hoog te noemen. Joël Drommel draagt het record van duurste doelman die ooit door een club uit de Eredivisie werd aangekocht: PSV betaalde vorig jaar 3,5 miljoen euro aan FC Twente. Daarachter komen Jasper Cillessen (in 2011 voor 3,25 miljoen euro van NEC naar Ajax), Bogdan Lobont (in 1999 voor 3 miljoen euro van Rapid Boekarest naar Ajax) en Boy Waterman (in 2007 voor 3 miljoen euro van Heerenveen naar AZ). Alle genoemde keepers waren op dat moment een stuk jonger dan Noppert nu is. Met een transfersom van rond de tien miljoen euro zou de keeper van Heerenveen dus het record van duurste Eredivisie-doelman werkelijk verpulveren.

Ali Boussaboun zal niet opkijken van het nieuws. De oud-spits voorspelde in het programma Leeuwen van Voetbalzone al dat een som van tien miljoen euro benodigd zal zijn voor Noppert. "Ik denk dat Ajax er goed aan zou doen om een miljoentje of tien neer te leggen", aldus Boussaboun na de stunt van Marokko tegen Portugal op het WK. "Heerenveen is geen kleine club en die gaan geen genoegen nemen met vijf miljoen."

Ajax wil het keepersbestand gaan verjongen gezien de leeftijd van Remko Pasveer (39) en Maarten Stekelenburg (40), nog altijd de eerste opties van Alfred Schreuder. Boussaboun zou vol voor Noppert gaan. "Hij is ook nog relatief jong. Dat speelt ook mee. Hij kan nog minimaal tien jaar mee." Noppert staat inmiddels op vijf interlands en kwam tot nu toe veertien keer uit voor Heerenveen, dat hem in de zomer transfervrij oppikte bij Go Ahead Eagles.