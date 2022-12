Positief geluid over winters WK vanuit Oranje-kamp: ‘Voor herhaling vatbaar’

Maandag, 12 december 2022 om 18:59 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:22

Een winters WK is Jurriën Timber erg goed bevallen. De 21-jarige centrale verdediger van Ajax zegt dat het niveau van de wedstrijden hoog is omdat de spelers er al tientallen wedstrijden op hebben zitten bij hun club. Timber zou het daarom niet erg vinden als een mondiaal eindtoernooi nog eens aan het einde van het kalenderjaar wordt gespeeld. “Ik vind het voor herhaling vatbaar.”

De veertienvoudig international ziet een belangrijk verschil met een zomers eindtoernooi. “Afgezien van de perfecte weersomstandigheden kwamen we hier allemaal in topconditie aan. Dat komt omdat we niet zo moe waren als je normaal bent na een lang en zwaar seizoen”, begint Timber in gesprek met het Italiaanse La Repubblica. “Je kon merken dat de wedstrijden allemaal op een hoog tempo en met veel intensiteit werden gespeeld.”

De beste spelers haalden een hoog niveau omdat ze in goede vorm verkeerden, zegt de verdediger. “Als de kans er is, zie ik dit graag nog een keer gebeuren. Ik vond het erg prettig om het WK in november en december te spelen. Ik vind het voor herhaling vatbaar”, aldus Timber, die een zomers eindtoernooi niet per se beter vindt. “Ik ben het daar niet mee eens. Voetbaltechnisch gezien was het heerlijk om in deze periode te spelen.”

Timber zal in ieder geval nog jaren moeten wachten voordat hij eventueel weer in de winter een eindtoernooi speelt. Het EK van 2024, dat in Duitsland wordt gespeeld, vindt namelijk plaats in juni en juli. Ook het WK van 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico wordt gespeeld in de zomermaanden. Waar het EK van 2028 wordt gehouden is nog niet bekend.