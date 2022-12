Marca weet welke koploper uit topcompetitie favoriet is voor João Félix

Maandag, 12 december 2022 om 18:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:00

Arsenal heeft de beste papieren om João Félix in te lijven, zo meldt Marca. De rappe buitenspeler ligt al een tijdje in de clinch met zijn trainer Diego Simeone en lijkt op weg naar de uitgang bij Atlético Madrid. Naar verluidt houden ook Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea en zelfs Aston Villa zijn situatie nauwlettend in de gaten.

Dat de toekomst van de Portugees niet in Madrid zou liggen werd de afgelopen weken steeds duidelijker. De aanvaller is onder Simeone geen basisspeler en moet het dit seizoen vooral doen met invalbeurten. Tot op heden speelde Félix pas achttien wedstrijden voor los Colchoneros, waarin hij maar één keer de negentig minuten volmaakte. Hij noteerde pas vier goals en drie assists.

Félix wilde zich, zo lang hij met Portugal op het WK actief was, niet uitlaten over zijn toekomst. “Ik zal het over Atlético Madrid hebben als het WK voorbij is”, liet hij tijdens het toernooi weten. Portugal werd afgelopen zaterdag door Marokko uitgeschakeld in de kwartfinale in Qatar en nu wacht zijn club op zijn terugkeer in de Spaanse hoofdstad.

Aan interesse in de aanvaller geen gebrek. Naar verluidt heeft Paris Saint-Germain zich al gemeld bij Félix’ zaakwaarnemer Pedro Mendes. Marca ziet de Portugees echter eerder overstappen naar de kapitaalkrachtige Premier League. Bij Manchester United laat zijn landgenoot Cristiano Ronaldo een gat achter en ook Chelsea en Aston Villa, dat na het aantrekken van Unai Emery grote plannen heeft, zouden Félix in willen lijven. Arsenal, koploper in Engeland, zou echter de beste papieren hebben. De Londenaren moeten het nog maanden stellen zonder Gabriel Jesus, die op het WK met Brazilië een zware enkelblessure opliep.

Atlético Madrid betaalde in 2019 127 miljoen euro aan Benfica voor de Portugees. Naar verluidt wil Atléti-voorzitter Miguel Ángel Gil Marín nu 100 miljoen euro ontvangen. Bayern München bood dat bedrag afgelopen zomer, maar toen werd dit door Gil Marín naar de prullenbak verwezen. Een eventuele transfer zou overigens pas in de zomer van 2023 plaats moeten vinden, omdat de Spanjaarden tijdens de winterse transferwindow minder lang de tijd hebben om een vervanger aan te trekken.