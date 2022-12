AZ voorkomt transfervrij vertrek en legt Hobie Verhulst langer vast

Maandag, 12 december 2022 om 17:19 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:30

Hobie Verhulst heeft zijn contract verlengd bij AZ, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De keeper zette zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2025 aan de club verbindt. De vorige overeenkomst van Verhulst zou komende zomer aflopen. De doelman kwam dit seizoen in alle 26 officiële duels van AZ in actie.

Verhulst droeg in 2004 voor het eerst het AZ-shirt. Hij kwam destijds als elfjarig talent over van KFC uit Koog aan de Zaan. De keeper doorliep de jeugdopleiding van AZ, totdat hij in 2014 vertrok. Met bijna tweehonderd wedstrijden in het betaald voetbal achter zijn naam keerde Verhulst in 2020 terug bij de Alkmaarders. De inmiddels 29-jarige doelman won afgelopen zomer de concurrentiestrijd onder de lat van Peter Vindahl Jensen. Dit seizoen noteerde Verhulst al negen clean sheets.

Verhulst is erg content met de contractverlenging. “Ik ben er natuurlijk erg blij mee. De club wilde graag door en ik wilde ook graag door. Dan kom je er snel uit. Door alle drukte duurde het even, maar we zijn er goed uitgekomen met elkaar”, aldus Verhulst op de clubsite. “Het is mooi dat ik de kans krijg om te laten zien wat ik kan op dit niveau en bij deze club.”

De contractverlenging 'stemt tot tevredenheid', zo laat ook directeur voetbalzaken Max Huiberts weten. “Hobie heeft in het begin van dit seizoen zijn plek veroverd onder de lat. Het is zijn eerste seizoen als eerste doelman in de Eredivisie. We hebben zijn ontwikkeling natuurlijk gevolgd. Richting de winterstop zijn we tot de conclusie gekomen dat hij deze contractverlenging verdient. In de zomer zou hij uit zijn contract lopen en daar wilden we niet op wachten. Daarom hebben we vroegtijdig verlengd”, aldus Huiberts.