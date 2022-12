‘Ancelotti is bereid Real Madrid te verlaten voor bondscoachschap Brazilië’

Maandag, 12 december 2022 om 17:47 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:51

De Braziliaanse bond, de Confederação Brasileira de Futebol (CBF), wil een 'gevestigde naam' aanstellen als nieuwe bondscoach en is uitgekomen bij Carlo Ancelotti. De Italiaan staat volgens UOL Esporte op het lijstje als opvolger van Tite, die na de uitschakeling tegen Kroatië in de kwartfinale van het WK zijn vertrek aankondigde. Een eventuele aanstelling van Ancelotti zou zeer bijzonder zijn, daar Brazilië doorgaans geleid wordt door Braziliaanse coaches en de Italiaan nu nog onder contract staat bij Real Madrid.

Afgelopen oktober werd Ancelotti ook al benaderd door Braziliaanse voetbalbond. De huidige trainer van de Koninklijke liet volgens de berichtgeving toen weten wel open te staan voor een gesprek, maar alleen als de positie van bondscoach vrij was. Ook maakte hij duidelijk het seizoen bij Real Madrid af te willen afmaken. Bij het eerste contact tussen de bond en Ancelotti was Tite nog bondscoach.

Aangezien Ancelotti eerst het seizoen af wil maken in Madrid, zou hij pas vanaf juni 2023 in dienst kunnen treden bij de CBF. Daarnaast moet de bond om de tafel met Real Madrid om Ancelotti’s contract, dat tot en met medio 2024 doorloopt, af te kopen. Voordat een eventuele overstap rond is, zal de bond ook een tussenpaus aan moeten stellen tot de zomer van 2023. Voorlopig staan er alleen vriendschappelijke wedstrijden op de kalender voor Brazilië.

Als Ancelotti aangesteld wordt als bondscoach van de Goddelijke Kanaries dan komt hij enkele bekende gezichten tegen. Vinícius Júnior, Rodrygo en Éder Militão maken deel uit van zijn selectie in Madrid. Volgens UOL Esporte prijken er ook andere grote namen op het lijstje van de CBF. Zo viel de naam van Pep Guardiola eerder al. Hij werd voor het WK reeds benaderd door de Braziliaanse bond, maar de Spanjaard koos voor een contractverlenging bij Manchester City.

De voorzitter van de Braziliaanse bond, Ednaldo Rodrigues, liet onlangs vallen na te denken over het aanstellen van een buitenlandse bondscoach. Tot op heden gebeurde dit pas drie keer. In 1965 was de Argentijn Filpo Núñez de laatste niet-Braziliaan die de Seleção leidde. Een aanstelling van Ancelotti zou daarom dus zeer bijzonder zijn. Als het aan de Braziliaanse Ronaldo ligt, is het de hoogste tijd voor een buitenlandse naam. Tegenover Globo liet hij ontvallen dat er wat hem betreft gekozen wordt tussen de Portugezen Abel Ferreira (Palmeiras), José Mourinho (AS Roma) en Ancelotti. Bij huidige selectiespelers als Dani Alves, Thiago Silva, Bruno Guimarães, Antony en Neymar zou Fluminense-trainer Fernando Diniz de voorkeur genieten.