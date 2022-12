De toekomst van Oranje: dit is het Nederlands elftal op het WK 2026

Maandag, 12 december 2022 om 17:30 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:35

Oranje is afgelopen vrijdag door Argentinië uitgeschakeld op het WK 2022 en dus kan het Nederlands elftal vooruit gaan kijken. GOAL werpt een blik op de toekomst: er is een elftal samengesteld dat onder leiding van bondscoach Ronald Koeman acte de présence moet geven op het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Daarvoor moet Oranje zich uiteraard eerst nog zien te plaatsen.

Koeman zal de nodige knopen zelf moeten doorhakken. Welke Oranje-international heeft zijn beste tijd misschien wel gehad? Hoe zit het met de (jonge) aanwas? Sommige internationals zullen zelf wellicht de beslissing nemen om te stoppen. Oranje strandde in Qatar in de desastreus verlopen kwartfinale tegen het Argentinië van Lionel Messi en consorten. Toch lijkt Koeman niet te hoeven vrezen, daar een nieuwe generatie Oranje Leeuwen zich aandient.

Koeman kent natuurlijk al veel gezichten uit zijn vorige periode als bondscoach maar zal ook moeten verjongen en misschien wel harde noten moeten kraken om tot een WK-winnende formatie te komen. Hoeveel van de huidige Nederlandse internationals zullen er in 2026 nog bij zijn? Welke talenten maken de sprong van bijvoorbeeld Jong Oranje naar het vlaggenschip? Welke begenadigde talenten pakken hun kans en worden verrassenderwijs door Koeman geselecteerd? GOAL heeft geprobeerd die vragen te beantwoorden en een team samengesteld dat hoge ogen kan gooien op het WK van 2026.

Keeper: Justin Bijlow

Louis van Gaal zorgde voor een daverende verrassing door op het WK in Qatar onder de lat voor debutant Andries Noppert te kiezen. Bij de start van het WK in 2026 is Noppert 32 en GOAL gaat ervanuit dat de huidige Feyenoord-keeper Justin Bijlow dan wél de onbetwiste nummer één is. Tot nu toe speelde hij zes interlands, maar onder Koeman zal dat aantal de komende drieënhalf jaar in hoog tempo oplopen, zo luidt de verwachting.

Rechtervleugelverdediger: Denzel Dumfries

Dumfries' tomeloze inzet en do-or-die-speelstijl heeft hem tot een absolute favoriet gemaakt bij de Oranjefans. In 2026, op 30-jarige leeftijd, kan hij nog steeds van enorme waarde zijn met zijn opgedane ervaring uit de Serie A. Jongere alternatieven zijn er in de personen van Jeremie Frimpong, Jordan Teze en Devyne Rensch.

Centrale verdediger: Jurriën Timber

Timber werd voor Oranjes eerste wedstrijd op het WK in Qatar tegen Senegal nog gepasseerd, maar stond daarna in alle wedstrijden in de basis tot het laatste fluitsignaal. Hij zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid een vaste basisspeler van Oranje worden. De centrale verdediger van Ajax is pas 21, en zelfs als Koeman overstapt naar een viermansverdediging, zal Timber zijn plek vast en zeker behouden.

Centrale verdediger: Matthijs de Ligt

Virgil van Dijk zal 34 zijn tegen de tijd dat het WK 2026 begint. Dat betekent dat hij zijn rol als leider van de Nederlandse defensie nog makkelijk kan voortzetten, mits zijn lichaam het volhoudt. GOAL neigt naar een jongere opvolger: De Ligt. De centrumverdediger van Bayern München is in 2026 pas 26 zal zijn. De Ligt lijkt, ondanks enkele tegenslagen, té getalenteerd om naar de achtergrond te verdwijnen en de kans is aanwezig dat hij in de nabije toekomst Van Dijk vervangt als aanvoerder van het Nederlands elftal. Andere centrale verdedigers om in de gaten te houden zijn volgens het platform Micky van de Ven en Jorell Hato. De verwachtingen rond laatstgenoemde en (nog) onbekende naam zijn hooggespannen. De zestienjarige revelatie van Ajax is al aanvoerder van Oranje Onder 19.

Centrale verdediger: Sven Botman

Botman heeft de pech dat hij het heel goed doet in een tijd waarin Nederland een aantal zeer getalenteerde centrale verdedigers rijk is. Toch zal het niet lang meer duren voordat ook hij internationaal doorbreekt, zo stelt GOAL. Hij doet het erg goed bij Newcastle United dit seizoen en hij staat momenteel achter Nathan Aké en Stefan de Vrij in de pikorde. Met slechts 22 jaar heeft hij zeker potentie om in 2026 in de basis te staan. Aké zal dan 31 zijn en heeft minstens zoveel kans op een basisplek; De Vrij is te zijner tijd 34.

Linkervleugelverdediger: Tyrell Malacia

In 2026 zal Daley Blind niet meer van de partij zijn, maar diens vervanger was ook al mee naar Qatar. Malacia zal op het aankomende WK de linkerflank bestrijken, zo luidt de voorspelling. De voormalig Feyenoorder zal zich bij Manchester United ongetwijfeld goed ontwikkelen en Koemans eerste keus op links worden. Achter Malacia liggen er kansen voor Owen Wijndal.

Centrale middenvelder: Frenkie de Jong

De Jong is 29 op het volgende WK en dat betekent dat hij Oranje, als meest ervaren lid op het middenveld, nog genoeg te bieden heeft. De carrière van de voormalig Ajacied verloopt bij Barcelona met wisselend succes, maar in 2026 verwacht men dat hij nog steeds de grote leider is op het Nederlandse middenveld en het spel verdeelt.

Aanvallende middenvelder: Xavi Simons

Simons beleefde een geweldige start bij PSV en werd daarvoor beloond met een selectie voor het WK in Qatar. Hij kwam tot slechts zeven minuten (tegen de Verenigde Staten), maar over vier jaar, verwacht men een basisplaats op het middenrif. De voormalig middenvelder van Barcelona en Paris Saint-Germain heeft nu drieënhalf jaar de tijd om zijn naam in Oranje te vestigen. Er zijn maar weinig spelers die hetzelfde potentieel hebben als Simons als aanvallende middenvelder in het huidige Nederlandse team. Er wordt daarbij wel met een schuin oog gekeken naar Gabriel Misehouy (Ajax) en Isaac Babadi (PSV), zo luidt de conclusie.

Centrale middenvelder: Ryan Gravenberch

Er waren maar weinig mensen die hadden gedacht dat Gravenberch zou ontbreken in Van Gaals WK-selectie. Het gebrek aan speeltijd bij Bayern München brak hem echter op. Als een van de meest natuurlijk begaafde centrale middenvelders van zijn generatie, zou het schokkend zijn als Gravenberch in de zomer van 2026 zou ontbreken. Hij is zodoende een basisklant op het Oranje-middenveld, zo klinkt de voorspelling. Op het aankomende WK zal hij nog maar 24 zijn. Het voor de hand liggende alternatief voor Gravenberch is ex-Ajax-teamgenoot Kenneth Taylor. Hij mocht wel naar Qatar en viel in bij de 2-0 zege op Qatar.

Aanvaller: Cody Gakpo

Gakpo brak met drie goals definitief door op het WK in Qatar en gaat in de komende maanden ongetwijfeld een geweldige transfer maken. In 2026 zal hij 27 jaar oud zijn en de hoop is dat hij de komende drieënhalf jaar de onbetwiste en trefzekere aanvalsleider wordt van het Nederlands elftal. In zijn slipstream staan er ook genoeg talentvolle aanvallers klaar om hem te pushen, waaronder zijn teamgenoten uit de huidige selectie: Steven Bergwijn en Noa Lang. Ook Donyell Malen, Arnaut Danjuma en misschien zelfs wel Crysencio Summerville vlakt GOAL niet uit.

Aanvaller: Memphis Depay

Het WK van 2026 lijkt té ver weg voor Depay, maar toch is hij pas 32 als het toernooi aanvangt. Dat geeft hem een reële kans om deel uit te maken van de Oranje-aanval. Zijn selectiekansen zullen ongetwijfeld worden vergroot door de terugkeer van Koeman, waarvan bekend is dat hij een grote fan is van de huidige aanvaller van Barcelona. Toch zijn er ook jongere aanvallers die Memphis in de nek hijgen en op zijn plek azen. Brian Brobbey en Myron Boadu bijvoorbeeld. Ook zal Koeman het jonge talent Julian Rijkhoff van Borussia Dortmund in de gaten houden.

Mogelijke opstelling Nederland op het WK 2026: Bijlow; Dumfries, Timber, De Ligt, Botman/Aké, Malacia; Frenkie de Jong, Simon, Gravenberch; Memphis, Gakpo