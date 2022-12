UniBoost: Marokko bereikt de finale! pak 100x je inzet! Max inzet €1

Woensdag, 14 december 2022 om 12:00 • Rian Rosendaal

Voor Marokko staat de belangrijkste wedstrijd uit de geschiedenis voor de deur: de halve finale van het WK tegen Frankrijk. Zijn we opnieuw getuige van een daverende stunt in Qatar, of weet de regerend wereldkampioen opnieuw de eindstrijd te bereiken? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de spannende ontmoeting in het Al Bayt Stadium.

Frankrijk moest zaterdagavond alle zeilen bijzetten om de halve finale daadwerkelijk te bereiken. Bondscoach Didier Deschamps zag zijn ploeg met name na de 1-1 ploeteren en uitschakeling leek nabij. Olivier Giroud was in de slotfase echter de held van de Fransen. Harry Kane was juist de schlemiel van Engeland, omdat de topscorer aller tijden van the Three Lions kort voor het einde een strafschop over de lat knalde. Voor Frankrijk wacht nu dus stuntploeg Marokko.

Marokko rekende al af met België en Spanje en daar kwam zaterdagmiddag ook Portugal bij. Cristiano Ronaldo droop enorm teleurgesteld af, wetende dat hij waarschijnlijk nooit wereldkampioen zal worden. Hakim Ziyech koestert die droom natuurlijk nog wel steeds. Leunend op een geweldige defensieve organisatie gaat Marokko opnieuw voor een stunt op het WK, al zal Kylian Mbappé ongetwijfeld andere plannen hebben.

Ziyech is samen met Sofyan Amrabat een van de helden van het stuntende Marokko, dat alleen tegen Canada (1-2 zege) een doelpunt incasseerde. Het is aan Ziyech om het de defensie van Frankrijk lastig te maken met voorzetten, vrije trappen en steekballen. Bij de Fransen loert Mbappé op de topscorerstitel van het WK. De superster van Les Bleus wist tot dusver vijf keer het net te vinden. Frankrijk en Marokko beginnen woensdagavond om 20.00 uur aan de kraker in de halve finale.

