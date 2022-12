Het VZ-eindrapport van Oranje: drie onvoldoendes na teleurstellend WK

Maandag, 12 december 2022 om 16:30 • Laatste update: 16:36

Het WK zit er nog niet op, maar de spelers van het Nederlands elftal zijn al thuis. In de kwartfinale werd na strafschoppen verloren van Argentinië en dat betekent dat het grote doel van afzwaaiend bondscoach Louis van Gaal, wereldkampioen worden, niet gehaald is. De analisten van Voetbalzone gaven na elke wedstrijd van Oranje hun beoordelingen en de spelers hebben hun gemiddelde als eindnotering gekregen. Alleen spelers die drie of meer beoordelingen kregen, zijn meegenomen in het eindrapport.

Andries Noppert 7,0

Het plekje onder de lat was voor het toernooi de meest besproken positie van het Nederlands elftal, maar na de openingswedstrijd tegen Senegal twijfelde niemand meer aan de capaciteiten van Andries Noppert. De goalie van Heerenveen toonde zich het hele toernooi oerdegelijk en op een fout was hij niet te betrappen. Het enige kleine smetje op zijn toernooi was het niet kunnen stoppen van een strafschop in de serie tegen de Argentijnen, maar dat is hem vergeven.

Denzel Dumfries 6,1

Als Denzel Dumfries tegen de Verenigde Staten niet scoorde en twee assists afleverde, had hij met een onvoldoende in het eindrapport gestaan. Het was dan ook niet genoeg wat de back van Internazionale in de vier overige wedstrijden liet zien. Waar was de onvermoeibare en doordenderende Dumfries die we op het EK in 2021 zagen? Helaas hebben we alleen in de achtste finale gezien waar de 26-jarige Rotterdammer toe in staat is.

Jurriën Timber 5,9

Het Ajax van Jurriën Timber beleefde vlak voor het WK een vormcrisis en helaas voor Oranje nam de talentvolle verdediger dat een beetje mee naar Qatar. Waar Timber vorig seizoen wekelijks uitblonk en zelfs spitsen als Erling Haaland eenvoudig in de broekzak hield, lijkt hij dit jaar alle bravoure te zijn verloren. Het gemiddelde van de Ajacied op basis van de beoordelingen van de analisten van Voetbalzone ligt het laagst van alle verdedigers.

Virgil van Dijk 6,5

Marco van Basten kwam na het gelijkspel tegen Ecuador (1-1) met vernietigende kritiek aan het adres van Virgil van Dijk, die volgens de gewezen topspits grossierde in balletjes breed en geen leiding nam. Dat trok de mandekker van Liverpool zich aan, getuige zijn reactie op de woorden én getuige zijn spel tegen Qatar en de Verenigde Staten. Uiteindelijk komt Van Dijk, mede door die wedstrijden, aan een ruime voldoende. Er mag echter meer worden verwacht van een van de beste verdedigers ter wereld.

Nathan Aké 6,4

Is er nog iemand die zich afvraagt wie de komende jaren als linkercentrale verdediger in het Nederlands elftal staat? De afgelopen maanden speelde Nathan Aké zich geruisloos in Oranje en ook op het WK viel er weinig tot niets aan te merken op het spel van de stopper van Manchester City. Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk, analisten namens de NOS, loofden de 'onzichtbare' Aké en dat was terecht. Zijn gemiddelde had wellicht wat hoger moeten zijn.

Daley Blind 6,0

Daley Blind is het ondertussen wel gewend om kritiek te krijgen en kreeg ook dit eindtoernooi het nodige te verwerken. De linkspoot haalde zijn gram in de achtste finale tegen de Verenigde Staten met een goal en een assist, maar zonder die wedstrijd had het eindrapport van Blind er een stuk minder florissant uitgezien dan nu. Tyrell Malacia wacht op zijn kans en onder Ronald Koeman, die de scepter overneemt van Van Gaal, kon die weleens snel gaan komen.

Marten de Roon 5,3

In de derde groepswedstrijd tegen Qatar kwam Marten de Roon in het elftal, volgens de bondscoach om de balans te bewaken en Frenkie de Jong beter te laten renderen. De Golfbreker stond zijn plekje in het elftal ook niet meer af, maar indruk op de analisten van Voetbalzone heeft De Roon niet weten te maken. De controleur van Atalanta kon de twijfels over zijn gebrek aan creativiteit niet wegnemen.

Frenkie de Jong 6,2

Het spel van het Nederlands elftal op het WK oogde stroperig en moeizaam en dat kwam mede door een wat kleurloze De Jong. Van de spelmaker uit Arkel worden tempoversnellingen, intelligente passjes en dribbels verwacht, maar van dat alles zagen we uiteindelijk veel te weinig. De Jong was niet slecht, maar ook niet goed en blijft dus op een krappe voldoende steken. Hij kan veel beter en de voormalig Ajacied zal de eerste zijn die dat toegeeft.

Cody Gakpo 6,6

Drie wedstrijden, drie goals. Cody Gakpo eindigde de groepsfase met een 'hattrick' over drie duels en was Oranjes gevaarlijkste man in de voorhoede. Helaas kwam de Eintovenaar in de knock-outwedstrijden met de Verenigde Staten en met Argentinië amper in het stuk voor en dat is meteen het grootste kritiekpunt: Gakpo staat er niet als het er écht om gaat. Toch zouden zijn goals in de groepsfase zomaar eens genoeg kunnen zijn voor een toptransfer.

Steven Bergwijn 5,0

De favoriete adjudant van Memphis Depay schoot Oranje in november 2021 nog naar het WK tijdens de cruciale wedstrijd tegen Noorwegen (2-0), maar er kan veel veranderen in een jaar tijd. Na maandenlang ploeteren bij Ajax kwam het er op het WK ook niet uit voor Steven Bergwijn, die zijn snelheid en dreiging geen moment in heeft kunnen zetten. Op papier is het duo Bergwijn-Depay gevaarlijk, maar in de praktijk viel het erg tegen.

Memphis Depay 6,1

Langzaam werd Memphis Depay opgetraind naar het spelen van een volledige wedstrijd. Door de exit in de kwartfinales heeft de Moordrechter echter niet één keer de negentig minuten vol kunnen maken en dat is een teleurstelling. Van Gaal liet optekenen dat een wereldtitel voor Oranje afhing van Depay en die verwachtingen heeft de nummer tien van Nederland niet waar kunnen maken. Geen hoofdrol voor de man die zo graag in de spotlights staat.

Teun Koopmeiners 5,2

Weinig spelers maakten een ongelukkiger WK door dan Teun Koopmeiners. De linkspoot mocht het tegen Ecuador laten zien, stelde toen ontzettend teleur en wist dat later ook niet goed te maken tijdens de invalbeurten die hem nog gegund waren. Toch was de aanzet voor hét WK-moment van Oranje van Koopmeiners. Hij was het die in de tiende minuut van de blessuretijd de listige vrije trap nam, waaruit Wout Weghorst de 2-2 maakte tegen Argentinië. Het blijft eeuwig zonde dat dat moment niet goed bleek te zijn voor een overwinning.

Davy Klaassen 6

Van Gaal is fan van Klaassen en je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te begrijpen waarom. De blonde middenvelder doet altijd zijn stinkende best, maakt zijn meters voor het team en staat vaak op de goede plek om een doelpunt te maken. De 2-0 tegen Senegal was daar een goed voorbeeld van, maar dat was meteen het enige hoogtepunt voor Klaassen dit toernooi. De perfecte samenstelling op het middenveld kon maar niet gevonden worden, ook omdat de Ajacied geen onuitwisbare indruk achterliet.