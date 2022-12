Willem II is het zat en zet Kevin Hofland op straat na derbynederlaag

Maandag, 12 december 2022 om 15:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:05

Kevin Hofland is ontslagen bij Willem II, zo maakt de club maandag bekend via de officiële kanalen. Zondag verloren de Tilburgers de derby tegen NAC Breda met 1-2 en die nederlaag lijkt de oefenmeester fataal geworden. Het vertrek van Hofland komt allerminst als een schok, want zijn positie was langzamerhand onhoudbaar geworden.

“De clubleiding heeft Hofland daags na het derbyverlies laten weten niet langer volledig vertrouwen te hebben dat het team onder zijn leiding de aansluiting met de bovenste regionen van de Keuken Kampioen Divisie kan hervinden. Daarom is de samenwerking per direct beëindigd”, zo schrijft Willem II op de website. De Tricolores bezetten een teleurstellende achtste positie in de Keuken Kampioen Divisie en wisten slechts één van de laatste zes competitieduels winnend af te sluiten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We hebben het moeilijke besluit moeten nemen om afscheid te nemen”, voegt technisch directeur Teun Jacobs toe aan het statement. “Kevin zijn band en dagelijkse omgang met de overige stafleden, de spelersgroep en medewerkers van de club was heel goed. Hij heeft zich met hart en ziel voor de club ingezet en qua manier van werken valt hem niets te verwijten. De sportieve prestaties vallen tot op heden echter tegen en ons doel om rechtstreeks terug te keren naar de Eredivisie is vooralsnog uit zicht geraakt. We hebben veel respect voor het moedige besluit van Hofland om afgelopen voorjaar in een sportief moeilijke periode in te stappen en bedanken hem voor zijn collegialiteit en inzet voor onze club.”

Hofland is logischerwijs teleurgesteld, maar hij kan wel begrip opbrengen voor het besluit van Willem II. “Ik ben de club zeer dankbaar voor de kans die mij geboden is om binnen een professionele en familiaire sfeer hier te werken. Dat de resultaten van dit seizoen niet zijn waar we op gehoopt hadden, daar baal ik ontzettend van. Daarom heb ik ook begrip voor de verschillende emoties van supporters die daarbij horen. Ik hoop dat ze de club positief blijven steunen en bedank alle mensen met wie ik de afgelopen periode heb mogen werken.”

Zondag waren er al hevige protesten van Willem II-fans, die er bij de clubleiding op aandrongen om Hofland op straat te zetten. De 1-2 nederlaag tegen de aartsrivaal was de druppel voor de supporters en na de wedstrijd bleef het lang onrustig rondom het stadion in Tilburg. De harde kern van Willem II wilde volgens BN DeStem het hoofdgebouw bestormen om het ontslag van Hofland te eisen, maar slaagde daar niet in. Het zorgde onder meer voor oponthoud voor de spelers van NAC, die moesten wachten tot de kust veilig was.