Bayern is dicht bij aantrekken van directe concurrent voor Ryan Gravenberch

Maandag, 12 december 2022 om 15:42 • Mart van Mourik

Bayern München is dicht bij het aantrekken van Konrad Laimer, zo meldt Fabrizio Romano maandagmiddag. De transfermarktexpert stelt dat de middenvelder van RB Leipzig nog geen enkele handtekening gezet heeft, maar dat de mondelinge afspraken zich in de afrondende fase bevinden. De Oostenrijks international beschikt over een aflopend contract bij die Roten Bullen en kan na afloop van het huidige seizoen een transfervrije overstap maken.

De mondelinge deal tussen Laimer en Bayern is inmiddels zo goed als rond, meldt Romano. Alleen de formaliteiten zouden een definitieve overstap naar der Rekordmeister nog in de weg staan, ondanks dat ook clubs uit de Premier League nadrukkelijk interesse hebben getoond. Laimer wil zelf naar verluidt maar al te graag de overstap maken en herenigd worden met coach Julian Nagelsmann.

Bayern waagde afgelopen transferzomer al een poging om de concurrentie te snel af te zijn en legde naar verluidt een bod van 23 miljoen euro neer bij RB Leipzig voor de middenvelder. De clubleiding was not amused over de intenties van Bayern, dat eerder ook al Marcel Sabitzer, Dayot Upamecano en Nagelsmann wegplukte, en veegde het bod resoluut van tafel. Laimer besloot zijn contract uit te dienen, maar een vertrek in de komende zomerse transferperiode lijkt onafwendbaar.

De eventuele komst van Laimer zou directe gevolgen kunnen hebben voor Ryan Gravenberch, die sinds afgelopen zomer het shirt van Bayern draagt. De concurrentie op het middenveld van de Duitse recordkampioen is al moordend en met Laimer, die dus een uitstekende band heeft met Nagelsmann, lijkt de kans op speeltijd voor Gravenberch komend seizoen verder af te nemen. Laimer kwam in het huidige seizoen overigens pas vier Bundesliga-duels in actie, daar hij half september een enkelbandblessure opliep.