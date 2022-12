Unibet: een boosted odd van 4.75 (!) voor de openingsgoal van Messi!

Dinsdag, 13 december 2022 om 12:00 • Rian Rosendaal

Argentinië kan voor de zesde keer in de geschiedenis de finale van het WK bereiken. De tweevoudig wereldkampioen moet daarvoor in de halve finale wel zien of te rekenen met het sluwe en taaie Kroatië. Wordt het de avond van Lionel Messi, of bereikt Luka Modric net als vier jaar geleden de eindstrijd van het WK? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de kraker in het Lusail Stadium.

De Argentijnse ploeg moest vrijdag heel diep gaan om de halve finale te bereiken. Oranje maakte de 0-2 achterstand in extremis ongedaan en in de verlenging viel ook geen beslissing. Argentinië nam de strafschoppen uiteindelijk beter (3-4) en mag zich daardoor opmaken voor de clash met de Kroaten. Messi scoorde in de reguliere speeltijd en was tevens trefzeker vanaf elf meter. De sterspeler van de titelfavoriet staat inmiddels op vier WK-doelpunten, slechts een minder dan de huidige topscorer Kylian Mbappé.

Voor Kroatië was het eveneens een hele opgave om de halve finale te bereiken in Qatar. Uitschakeling was nabij na een schitterende solo van Neymar, die de held van Brazilië leek te gaan worden. Bruno Petkovic tekende drie minuten voor het einde van de verlenging echter voor de 1-1 en in de strafschoppenserie was de uitblinkende doelman Dominik Livakovic de held van de Kroaten. Een tweede opeenvolgende WK-finale is dus nog steeds mogelijk voor Modric en consorten.

Voor de 35-jarige Messi is het zeer waarschijnlijk de laatste kans om wereldkampioen te worden. De absolute ster van de Argentijnen heeft in zijn loopbaan alles gewonnen, maar helaas voor hem ontbreekt een gewonnen WK op de erelijst. Messi moet eerst zien af te rekenen met het stugge Kroatië en bij winst wacht een ontmoeting met Frankrijk of Marokko. Het halvefinaleduel begint dinsdagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd.

