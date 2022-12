‘Betrouwbare Spaanse bronnen zeggen mij dat Real Madrid Gakpo gaat halen’

Maandag, 12 december 2022 om 15:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 15:52

Cody Gakpo staat hoog op het verlanglijstje van Real Madrid, zo beweert René van de Kerkhof in Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Het clubicoon van PSV heeft van ‘betrouwbare bronnen uit Spanje’ gehoord dat de 23-jarige aanvaller de opvolger moet worden van Karim Benzema. “Ik heb betrouwbare Spaanse bronnen die melden dat Real Cody Gakpo als opvolger wil halen van Benzema”, aldus Van de Kerkhof.

Gakpo viel in positieve zin op tijdens het WK. De veelzijdige aanvaller vervulde een cruciale rol bij Oranje, aangezien hij driemaal trefzeker was in de groepsfase. Diverse Britse media meldden onlangs dat onder meer Manchester United erg geïnteresseerd is in de diensten van de PSV'er, maar René van de Kerkhof is ervan overtuigd dat de voorhoedespeler naar Real Madrid vertrekt.

"Ik heb betrouwbare Spaanse bronnen die melden dat Real Cody Gakpo als opvolger wil halen van Benzema”, zegt René van de Kerkhof, die overigens denkt te weten dat de PSV’er nog zeker tot het eind van huidig seizoen in Eindhoven blijft. “Deze zomer kan hij vanuit zijn luie stoel kiezen waar hij naartoe gaat. Ik denk dat hij ook beter bij Real Madrid past dan in Engeland."

"Wat ik hoor is dat ze daar serieuze belangstelling voor Gakpo hebben”, vult Willy van de Kerkhof zijn broer aan. “Maar PSV moet hem deze winter zeker niet voor minder dan 75 miljoen euro verkopen. Maar bij United valt het miljoenensalaris van Ronaldo weg, dus dat bedrag is voor die club geen probleem”, zo besluit de oud-middenvelder over Gakpo, die in het huidige seizoen 18 goals en 18 assists produceerde in 34 officiële duels.