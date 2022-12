Erik ten Hag is overtuigd: ‘Op zijn positie is er bijna geen betere speler'

Maandag, 12 december 2022 om 14:49 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:50

Erik ten Hag wil Marcus Rashford bij Manchester United houden. Het contract van de aanvaller loopt in juni 2023 af, maar de club heeft de optie om het contract met één jaar te verlengen. Ten Hag heeft laten weten dat de club dat van plan is. De Engelsman werd onlangs al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Paris Saint-Germain. Ten Hag, die lovende woorden voor de aanvaller over heeft, hoopt dat Rashford zijn toekomst aan de club uit Manchester verbindt.

Of de 25-jarige aanvaller na volgende zomer ook daadwerkelijk speler is van the Red Devils kan Ten Hag niet met zekerheid zeggen. “Ik kan die vraag niet beantwoorden. Hij moet een besluit nemen. Wat wij kunnen doen, is hem laten zien dat Manchester United de beste club is voor hem. Dat heeft te maken met de cultuur bij de club, met de manier van samenwerken, met onze speelstijl, met onze trainingen, met de vraag of wij de juiste plek bieden voor een speler om zich verder te ontwikkelen en het is ook een financiële kwestie”, zo zei de trainer tegen de Engelse pers.

“Wij willen hem vertellen over onze ambities en hoe we die willen waarmaken. Daarna is de beslissing aan hem. Hij heeft een contract voor nog anderhalf jaar en hij zal hier die gehele periode nog spelen”, zo ging ten Hag verder. Rashford maakte tot nu vier doelpunten voor United en is daarmee clubtopscorer. Volgens zijn trainer heeft hij veel meer in zijn mars. “Vanaf het eerste moment merkte ik zijn enorme potentie op. Het is zaak om die potentie waar te maken. Als hij achter de laatste linie staat, is er naar mijn idee haast geen betere speler ter wereld. Op dit moment heb je met Mbappé een soortgelijk type. Rashford is geweldig als hij opduikt in die positie. Je merkt dat zijn spel zonder de bal enorm is verbeterd”, aldus Ten Hag.

Ten Hag, bezig aan zijn eerste seizoen op Old Trafford, is enorm blij met zijn pupil. “Het is een genot om met hem te werken. Ik herken zijn talent als speler en zijn talent om kansen af te maken. Neem zijn kopdoelpunt tegen West Ham United. Hij maakt niet veel doelpunten op die manier, maar hij investeert daarin. Ik heb hem een beetje getriggerd en hij heeft met trainers gewerkt aan zijn kopballen.”

Ondertussen wordt er hevig aan Rashford getrokken, naar verluidt vooral vanuit Parijs. Nasser Al-Khelaifi, de voorzitter van Paris Saint-Germain, liet vorige week al weten Rashford een 'geweldige speler' te vinden. Helemaal als de Engelsman transfervrij binnengehaald kan worden. “Als Rashford gratis is, dan gaat iedere club achter hem aan. Geen twijfel over mogelijk”, aldus de voorzitter die aankondigde met Rashford in gesprek te willen gaan na 1 januari 2023. Spelers met een aflopend contract kunnen vanaf die datum met andere clubs onderhandelen. Mocht de optie in Rashfords contract door Manchester United worden gelicht, dan kan PSG hem niet transfervrij overnemen.