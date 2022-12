Van Hooijdonk hoopt twee internationals onder Koeman nooit meer te zien

Maandag, 12 december 2022 om 13:32 • Wessel Antes • Laatste update: 13:55

Als het aan Pierre van Hooijdonk ligt worden Daley Blind en Davy Klaassen niet meer opgeroepen tijdens het tweede termijn van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. Dat zei de 53-jarige analist zondagavond te gast bij NOS Studio WK 22. Volgens Van Hooijdonk zijn er betere alternatieven voor het Ajax-duo. “Ik denk dat Daley Blind en Davy Klaassen spelers zijn waar je onderhand wel andere spelers voor kunt gaan oproepen.”

Van Hooijdonk denkt niet dat Koeman een zware klus staat te wachten bij Oranje. “Er zijn er niet zo veel die op een dusdanige leeftijd zitten dat er doorgeselecteerd moet worden”, aldus de analist, die vervolgens wel oppert om de ervaren Ajacieden niet meer op te roepen. “Ik denk dat Daley Blind en Davy Klaassen spelers zijn waar je onderhand wel andere spelers voor kunt gaan oproepen. Malacia zit erachter en Gravenberch, Taylor en Simons zijn middenvelders, dus ik denk dat voor hen het einde nabij is.”

Van Hooijdonk verwacht dat Andries Noppert de eerste doelman van Oranje blijft onder Koeman. “Dat zou je wel denken, maar ik denk dat Koeman ook fan is van Bijlow. Noppert heeft een fantastisch WK gedraaid, maar een transfer zou hem kunnen helpen.” De Telegraaf meldde maandagochtend nog dat Ajax geïnteresseerd is in de diensten van de 28-jarige keeper van sc Heerenveen, die tot medio 2024 vastligt in het Abe Lenstra Stadion.

Wanneer Koeman het advies van Van Hooijdonk opvolgt, zou Blind een bijzondere mijlpaal mislopen. De 32-jarige verdediger heeft nog maar één interland nodig om de magische grens van honderd wedstrijden voor Oranje te bereiken. De linkspoot debuteerde in februari 2013 onder Louis van Gaal in het Nederlands elftal en sindsdien was hij vrijwel altijd basisspeler. De 29-jarige Klaassen staat momenteel op 39 interlands, waarin hij goed was voor tien doelpunten en zeven assists. Ook hij debuteerde onder Van Gaal, maar deed dat pas in maart 2014.