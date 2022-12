Oud-collega-trainer bekritiseert Van Gaal: ‘Oranje was nooit zó slecht op WK’

Maandag, 12 december 2022 om 14:13 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:22

Oud-trainer Huub Stevens zag een 'on-Nederlands' Oranje op het WK in Qatar en heeft een hard oordeel geveld over Louis van Gaal. De tactische keuzes van de bondscoach vindt hij allerminst inspirerend, zo verklaarde hij tegenover Voetbal International. Stevens heeft Oranje ‘nog nooit zo slecht zien voetballen op een WK als nu’.

Van Gaals gehanteerde tactiek hoeft volgens de Limburger geen navolging te krijgen in de Eredivisie. “Ik heb namelijk niet van het spel genoten”, aldus de oud-trainer van onder andere Roda JC, Schalke 04 en PSV. “Ik snap dat je als bondscoach zo ver mogelijk wil komen en dat je een bepaalde tactiek kiest die on-Nederlands is, maar de uitvoering in balbezit was echt slecht. Heel onzorgvuldig in de passing en in de aannames. Ik heb Oranje eigenlijk nog nooit zo slecht zien voetballen op een WK als nu”, zo luidt zijn harde conclusie.

Stevens zag niks terug van de 'Hollandse school' en is daarom zeer teleurgesteld. “We zijn uitgeschakeld met een Duitse manier van spelen terwijl de Duitsers eruitgingen terwijl ze Nederlandser speelden dan wij. Ik heb maar één Oranje-goal gezien die voortkwam uit goed combinatievoetbal van achteruit. Dat is echt te weinig”, vindt Stevens.

Van Gaal kreeg in Nederland al veel kritiek vanwege de verloren kwartfinale tegen Argentinië. Ook in de buitenlandse media waren de woorden niet mals. “De show van Van Gaal eindigt in de kwartfinales zonder confetti”, aldus Sporza. Het voetbal van Oranje kon ook La Gazzetta dello Sport niet bekoren. “Laten we eerlijk zijn: dit was geen manifest voor oogstrelend voetbal. Nederland had meer balbezit, maar het probleem voor het team van Van Gaal was de langzame balcirculatie. Met dat spel krijg je nooit een kans om er doorheen te komen.” De Portugese sportkrant A Bola lichtte de speelstijl van Oranje ook toe. “Nederland was meer bezig met het voorkomen van een goal dan deelnemen aan het spel. Pas na de 0-2 begon Nederland te voetballen en ze hadden ironisch genoeg succes toen ze in een ander systeem gingen spelen.”