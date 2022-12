‘De Jong moet vrezen voor concurrentie: Barça aast op Marokkaanse sensatie’

Maandag, 12 december 2022 om 12:30 • Wessel Antes • Laatste update: 12:32

Azzedine Ounahi staat in de belangstelling van Barcelona, zo meldt Mundo Deportivo. De 22-jarige middenvelder van Angers SCO moet in het Spotify Camp Nou de concurrent worden van Frenkie de Jong. Ounahi laat dit WK een sterke indruk achter en lijkt zich te kunnen gaan opmaken voor een ware droomtransfer. In Angers ligt hij nog vast tot medio 2026, maar Barça denkt niet dat de Marokkaan overdreven veel gaat kosten.

Angers-voorzitter Saïd Chabane erkent dat het lastig gaat worden om Ounahi, maar ook zijn landgenoot Sofiane Boufal, bij de hekkensluiter uit de Ligue 1 te houden. “We hadden dit niet verwacht. Een droom komt uit voor ze. Dit is fantastisch voor ze, voor Marokko en voor heel Afrika. Het is ook voor ons iets om trots op te zijn. We hebben een gesprek gehad met de trainer en de sportief directeur om alle scenario's te bespreken. Je weet dat je een speler die wil vertrekken niet kunt tegenhouden”, aldus Chabana tegenover RMC Sport.

Chabane zegt verder dat Ounahi en Boufal zowel in de winterse transferperiode als aankomende zomer zouden kunnen vertrekken bij de club. Laatstgenoemde ligt nog maar tot medio 2024 vast in Angers. Volgens Transfermarkt.com vertegenwoordigt Ounahi een waarde van 3,5 miljoen euro, terwijl Boufal zo’n acht miljoen euro zou moeten opleveren. Deze berekeningen werden echter gemaakt voor het WK, waardoor de transferwaarde van de twee Marokkanen vermoedelijk al enorm gestegen is.

Barcelona is volgens Mundo Deportivo onder de indruk van de vele dribbels naar voren die Ounahi maakt. Ook zijn passing maakt de middenvelder een interessante concurrent voor De Jong. Ounahi speelt sinds vorige zomer voor Angers, dat hem destijds overnam van US Avranches. In tegenstelling tot vele andere internationals van Marokko genoot de rechtspoot zijn jeugdopleiding grotendeels in het Noord-Afrikaanse land zelf. RC Strasbourg haalde Ounahi pas in de zomer van 2018 naar Frankrijk toe.