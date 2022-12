Man United aast op gevoelige opvolger voor Ronaldo

Liverpool gaat zich in januari definitief melden voor WK-sensatie Sofyan Amrabat. De Engelse grootmacht hoopt de 26-jarige middenvelder, die bij Fiorentina nog vastligt tot medio 2024, te verleiden met het spelen van Champions League-voetbal. (The Sun)

Arsenal zal flink in de buidel moeten tasten om Mykhaylo Mudryk los te weken bij Shakhtar Donetsk. De Oekraïense topclub verlangt meer dan honderd miljoen euro voor de 21-jarige vleugelspeler. (Marca)

De 21-jarige spits van Benfica was tijdens het WK in Qatar uitgerekend de speler die de Portugese superster tweemaal op de bank hield.

