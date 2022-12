Ook Qatarese fotojournalist Khalid al-Misslam overlijdt tijdens het WK

Maandag, 12 december 2022 om 11:02 • Wessel Antes • Laatste update: 11:20

Khalid al-Misslam, een Qatarese fotojournalist, is afgelopen zaterdag plotseling overleden. De fotograaf was actief werkzaam tijdens het WK voor de Qatarese sportzender Al-Kass. Zijn werkgever berichtte tijdens een live-uitzending slechts kort over het nieuws, waardoor er over de doodsoorzaak nog weinig bekend is. Al-Misslam werd maar 43 jaar oud.

De Gulf Times, een Qatarese krant, heeft inmiddels dus al wel naar buiten gebracht dat het overlijden van al-Misslam onverwacht was. Of er in de komende dagen meer informatie komt is nog onduidelijk. Zaterdag werd bekend dat de Amerikaanse journalist Grant Wahl op 49-jarige leeftijd is overleden. Wahl, die werkte voor grote media als Fox Sports en CBS Sports, zakte kort na de wedstrijd tussen Nederland en Argentinië in elkaar. In de nacht van vrijdag op zaterdag blies hij zijn laatste adem uit.

The Wall Street Journal wist vervolgens al snel te melden dat Wahl is overleden aan een hartaanval, al kreeg de situatie vanwege zijn broer een nieuwe wending. Eric Wahl sprak in een videoboodschap een duister vermoeden uit. “Ik geloof dat hij is vermoord”, riep hij emotioneel. Later zwakte de broer van de voormalig journalist de beschuldiging af met een verklaring op Twitter. “Toen ik hoorde van Grant’s overlijden, dacht ik er onmiddellijk aan dat hij is vermoord. Dat was gebaseerd op dingen die ik hem heb horen zeggen tijdens de laatste twee keren dat ik hem sprak, maar ik weet het natuurlijk niet zeker.”

