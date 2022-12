René van der Gijp geniet van WK-scheidsrechter: ‘Wat een eigenwijs kereltje’

Maandag, 12 december 2022 om 10:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:34

René van der Gijp en Bas Nijhuis zijn goed te spreken over scheidsrechter Wilton Sampaio. De Braziliaanse arbiter floot de WK-wedstrijden van Oranje tegen Senegal (0-2 winst) en de Verenigde Staten (3-1). In de kwartfinale tussen Frankrijk en Engeland (2-1) was Sampaio eveneens de leidsman. Hij kreeg veel kritiek voor zijn optreden in dit duel, maar Van der Gijp en Nijhuis zijn enthousiast.

“Iedereen is heel erg tegen die Braziliaanse scheidsrechter, maar die vind ik hartstikke leuk”, zei Van der Gijp in Oranjewinter. “Hij fluit, en dan loopt hij weg. Iedereen loopt vervolgens achter hem aan. Het interesseert hem geen kut, hè. Het interesseert hem geen reet wat ze zeggen. Wat een eigenwijs kereltje. Komen er drie man van rechts, dan loopt hij naar links. Dag, de groeten.”

Bas Nijhuis, die als gast aanwezig was in de dagelijkse talkshow van SBS6, is eveneens goed te spreken over het optreden van Sampaio in het kwartfinaleduel tussen Engeland en Frankrijk. “Hij heeft Nederland twee keer gefloten en hij floot nu weer fantastisch. Hij is echt een ‘mannetje’.” Nijhuis neemt het de scheidsrechter niet kwalijk dat hij geen strafschop gaf voor een overtreding van Dayot Upamecano op Harry Kane. “Als je een keer geen goed zicht hebt op de situatie en je ziet het niet... Wat heb je liever? Dat een scheidsrechter een keer een penalty mist óf zo iemand als Lahoz?”

Sampaio heeft net als Danny Makkelie de laatste schifting van de FIFA overleefd. Zij maken net als tien andere leidsmannen nog kans op een rol (als scheidsrechter of vierde man) tijdens de laatste duels van het WK. Antonio Mateu Lahoz, de veelbesproken scheidsrechter bij het WK-duel tussen Oranje en Argentinië (2-2, 3-4 na strafschoppen), is wel naar huis gestuurd. De Spaanse arbiter deelde liefst negentien gele kaarten uit tijdens deze kwartfinale en brak daarmee een WK-record.