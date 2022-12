Onheil bij Team USA: bondscoach overwoog toptalent naar huis te sturen

Maandag, 12 december 2022 om 10:19 • Wessel Antes

Gregg Berhalter, de bondscoach van de Verenigde Staten, overwoog tijdens het WK om Borussia Dortmund-talent Giovanni Reyna naar huis te sturen. De 49-jarige keuzeheer besprak de situatie aangaande het twintigjarige toptalent afgelopen week op een besloten congres in New York, maar had niet verwacht dat zijn uitspraken zouden uitlekken. Berhalter verwijt Reyna onder meer dat hij op trainingen te weinig inzet toonde tijdens het eindtoernooi in Qatar.

Berhalter noemde Reyna niet direct bij naam, maar diverse media weten dat hij doelde op de zestienvoudig international van Team USA. Onder andere The Athletic pakt groot uit met een verhaal over Giovanni, die in het Engelse Durham werd geboren als zoon van ex-profvoetballer Claudio Reyna. Volgens de Engelse sportwebsite verrichte Reyna voor de eerste groepswedstrijd tegen Wales (1-1) een ‘schrikbarend gebrek aan inspanning’. Tijdens het duel mocht hij overigens niet invallen, waarna hij boos met zijn scheenbeschermers gooide.

Hoewel Reyna zijn excuses publiekelijk heeft aangeboden voor dat voorval, was een vroegtijdig vertrek een serieuze optie volgens Berhalter. “Met de technische staf hebben we uren gesproken over wat we met deze speler aan moesten. We waren bereid om een vliegticket naar huis te boeken, zo heftig was het. Uiteindelijk besloten we nog één gesprek met hem aan te gaan, waarin werd besproken hoe we ons vanaf nu zouden gedragen. We wilden geen overtredingen meer. We hebben tegen hem gezegd dat hij zich moest verontschuldigen richting de selectie. Hij moest daarbij zeggen waarom hij zich verontschuldigde”, vertelde de bondscoach tijdens het congres.

De zaakwaarnemer van Reyna, Dan Segal, heeft inmiddels gereageerd op de situatie en is van mening dat de volledige context ontbreekt. “Gio beleefde natuurlijk niet het toernooi waar iedereen op hoopte. De verhoudingen en de gesprekken die plaatsvonden tussen de partijen waren veel gecompliceerder dan nu wordt beschreven. Het is teleurstellend en respectloos dat bepaalde partijen zich uitlaten over privé-aangelegenheden rondom het team, zeker als sommigen dat doen zonder volledige kennis van zaken of uit eigenbelang.”

Segal wil het er verder bij laten. “Wij geloven niet dat het nut heeft om mensen rondom het nationale team tegen elkaar op te zetten en we zullen hier niet verder op reageren.” Reyna zelf speelde dit WK slechts 52 minuten voor de VS, waarvan een helft tegen Oranje (3-1 nederlaag). De verliespartij tegen het Nederlands elftal in de achtste finale betekende het einde van het WK voor de Amerikanen. Reyna was voorafgaand aan dat duel een van de uitgelichte spelers bij Amerika, omdat hij is vernoemd naar voormalig Oranje-aanvoerder Giovanni van Bronckhorst.