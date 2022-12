Koeman gewaarschuwd: ‘Moet bij Oranje bouwen op achtergebleven puinhopen’

Maandag, 12 december 2022 om 09:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:09

Valentijn Driessen kijkt uit naar de tweede termijn van Ronald Koeman als bondscoach van Oranje. De chef voetbal van De Telegraaf verwacht dat het Nederlands elftal met zijn aanstelling terugkeert naar de kernwaarden van ‘het avontuurlijke’ Nederlandse voetbal.

Driessen staat in zijn column voor De Telegraaf stil bij de laatste erfenis van Van Gaal bij Oranje. Nederland werd derde op het WK in 2014. Guus Hiddink borduurde voort op het 5-3-2-systeem van Van Gaal, maar werd na een jaar ontslagen door de KNVB, zo memoreert Driessen. “Z’n opvolger Danny Blind zakte ook door het ijs en Oranje ontbrak op het EK 2016 en WK 2018. Ingefluisterd door zijn mentor Van Gaal stapte Frank de Boer als bondscoach voor het EK 2020 over van 4-3-3 naar 5-3-2. Het toernooi werd een debacle, met een pijnlijke uitschakeling in de achtste finale tegen Tsjechië.”

Koeman begint op 1 januari 2023 aan zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal. Driessen denkt dat de geboren Zaandammer ‘dolblij’ is dat zijn voorganger heeft gefaald op het WK. “Een wereldtitel, maar zelfs een finale, of halve finale zou een ondraaglijke hypotheek hebben gelegd op Koemans tweede ambtsperiode in Zeist. Altijd zou de onvermijdelijke schaduw van de almachtige Van Gaal boven hem zweven. Die nachtmerrie is Koeman bespaard gebleven. Hij moet bouwen op achtergebleven puinhopen.”

Driessen ziet het als een voordeel dat Koeman bekend is met ‘de valkuilen van de WK-selectie van Oranje’. “Deze is grotendeels door hem samengesteld in zijn eerste periode als bondscoach tussen 2018 en 2020. Met veel WK-gangers bereikte hij in 2019 de finale van de Nations League. Bij Koeman hoeft niemand te vrezen voor de Koeman-show. Hij is niet zo narcistisch als Van Gaal en met zijn achtergrond als topvoetballer hoeft hij zich niet geforceerd te profileren. Het wordt wel een paar tikkeltjes saaier, maar in het veld waarschijnlijk avontuurlijker en aanvallender.”

Voor Oranje staat in de komende negen maanden eerst kwalificatie voor het EK 2024 in Duitsland op het programma, terwijl de nationale ploeg zich komende zomer ook heeft geplaatst voor de Final Four tegen Kroatië, Spanje en Italië. “Voldoende gelegenheid om te zien hoe Ronald Koeman omgaat met Van Gaals derde erfenis bij Oranje”, schrijft Driessen. “En in hoeverre hij de kernwaarden van het avontuurlijke Nederlandse voetbal, waarbij niet verliezen ondergeschikt is aan spelen om te winnen, op de juiste waarde inschat.”