Twee onvoldoendes in eindrapport Oranje; één international krijgt een 9

Maandag, 12 december 2022 om 08:57 • Wessel Antes • Laatste update: 09:33

Memphis Depay en Steven Bergwijn waren dit WK de twee dissonanten bij Oranje, zo beoordeelt het Algemeen Dagblad. Mikos Gouka deelde namens de ochtendkrant negentien cijfers uit. Depay en Bergwijn krijgen beiden een 5,1 van de journalist, die Wout Weghorst na zijn twee doelpunten in de kwartfinale tegen Argentinië een 9 toedient. Bondscoach Louis van Gaal komt er vanaf met een 6,4, terwijl Cody Gakpo na zijn drie doelpunten in de groepsfase slechts een 6,7 scoort.

Volgens Gouka was Depay zichzelf niet in Qatar. “Het feit dat hij in aanloop naar het WK vanwege een blessure lang niet speelde, zorgde ervoor dat we de echte Depay in Qatar nooit hebben gezien.” De journalist zag dat Bergwijn, die eveneens een 5,1 krijgt voor zijn prestaties, zeer afwezig was in de wedstrijden van het Nederlands elftal. “Het werd geen WK voor hem om lekker op terug te kijken.”

De invalbeurt van Weghorst tegen Argentinië (2-2, 3-4 na strafschoppen) kon Gouka wel bekoren: de spits van Besiktas krijgt een 9, en daarmee direct de hoogste beoordeling. “Dé invalbeurt van het WK. Als Oranje was doorgestoten naar de halve finale, was Weghorst wereldnieuws geworden. Nu spatte zijn sprookje uiteen.” Over Gakpo’s optredens in de knock-outfase is Gouka minder te spreken. “Juist tegen de Argentijnen speelde Gakpo zijn minst secure wedstrijd dit WK.” Virgil van Dijk komt er, ondanks zijn gemiste strafschop, met een 6,6 vanaf. Frenkie de Jong, Nathan Aké en Andries Noppert krijgen een 6,5.

Ook de prestaties van Denzel Dumfries (6,2), Jurriën Timber (6) en Daley Blind (5,9) waren genoeg voor een voldoende volgens Gouka. Davy Klaassen, Marten de Roon, Matthijs de Ligt en Luuk de Jong scoren maar ternauwernood een voldoende met een 5,5. Teun Koopmeiners en Vincent Janssen krijgen een 6. Gouka is afwisselend tevreden over Ajacied Steven Berghuis, die een 6,3 scoort. “Een WK waarin Berghuis zich toonde, maar ook een WK waarin hij zijn basisplaats tegen Senegal meteen meer kwijt was.” Xavi Simons, Kenneth Taylor en Noa Lang kwamen volgens de journalist te kort in actie om een beoordeling te krijgen.

Van Gaal

Gouka zag in Qatar dat Van Gaal, die met een 6,4 beoordeeld wordt, Oranje ‘een heel goede kans op de titel gaf’. Over de kwartfinale tegen la Albiceleste is hij echter minder positief. “Hij dacht de Argentijnen toch te kunnen pakken met zijn plan B. De strafschoppenreeks, waar Van Gaal maar niet over uitgepraat leek in de maanden voorafgaand aan het WK, mislukte jammerlijk.” De eindconclusie van Gouka: “Geen nederlaag in de reguliere speeltijd tijdens zijn derde periode bij Oranje, maar ook geen rondvaart door de Amsterdamse grachten.”