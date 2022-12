Penaltyprofessor kritisch op KNVB: ‘Op kinderlijk naïeve wijze ermee omgegaan’

Maandag, 12 december 2022 om 07:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:26

De KNVB is tijdens het WK in Qatar op kinderlijk naïeve wijze met strafschoppen omgegaan, zo zegt Gyuri Vergouw. Oranje verloor in de kwartfinale van Argentinië na penalty’s (3-4). De statisticus heeft niets kunnen waarnemen wat zou kunnen duiden op een wetenschappelijke benadering van het penaltyschieten.

Vergouw mag zich na ruim twintig jaar studie een soort penaltyprofessor noemen. Hij las vele boeken over de strafschop en schreef er in het verleden zelf ook een boek over. De statisticus bestrijdt de bijna wetenschappelijke benadering waar ze bij de voetbalbond KNVB mee pochen. Vergouw hekelt eveneens de gemiste strafschoppen van Virgil van Dijke en Steven Berghuis. “Basisregel één, de aanloop moet zeker vijf meter zijn. Hoe korter de aanloop, hoe meer kracht de nemer moet zetten. En dat gaat ten koste van de zuiverheid van de trap.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat Kroatië, Argentinië en Frankrijk de halve finales bereikten door het falen van de tegenstander vanaf elf meter, komt voor Vergouw niet als een verrassing. "Uitslagen liggen steeds dichter bij elkaar. Een kwart van de knock-outwedstrijden draait uit op penalty's. Dus als je wereldkampioen wilt worden, ontkom je er eigenlijk niet aan. Ik begrijp dus niet dat een organisatie als de KNVB er op deze kinderlijk naïeve wijze mee omgaat.”

In de selectie van Oranje werd na de verloren kwartfinale tegen Oranje onder meer gewezen naar het niet kunnen nabootsen van de druk bij een penaltyserie. Ook hier wil Vergouw echter niets van weten. “Piloten oefenen op de simulator ook landingen in dichte mist, zonder dat er tweehonderd mensen achter ze zitten te schreeuwen van de angst. Het gaat erom dat je weet hoe je op een bepaald moment moet handelen.” De statisticus noemt de keuze om Van Dijk als aanvoerder de eerste strafschop te laten nemen een beginnersfout, daar het voor extra druk zorgde.

Volgens Vergouw moet de trainer te allen tijden bepalen wie de strafschoppen neemt. Hij stelt niets te hebben waargenomen bij Oranje wat zou kunnen duiden op een wetenschappelijke benadering van het penaltyschieten. “Alleen op mentaal en emotioneel vlak. En dat kregen ze als een boemerang terug van de Argentijnen. Welke gedachte zat er in hemelsnaam achter de wijze waarop Nederland de penaltyserie tegen Argentinië benaderde? Wat hebben volleybalcoach Peter Murphy en de mysterieuze 'Professor Tim' de Oranje-internationals meegegeven? Wat werd er van keeper Andries Noppert verwacht?”, zo vraagt hij zich hardop af.