Ajax is overtuigd door WK: Andries Noppert staat hoog op de verlanglijst

Maandag, 12 december 2022 om 07:48 • Wessel Antes • Laatste update: 08:07

Andries Noppert moet de nieuwe keeper van Ajax worden, zo meldt De Telegraaf. De ochtendkrant weet dat de 28-jarige doelman van sc Heerenveen hoog op de verlanglijst staat in Amsterdam. Noppert heeft zich daarnaast in de kijker gespeeld bij meerdere clubs uit de Serie A en Premier League. In Friesland ligt de boomlange sluitpost nog vast tot medio 2024. Heerenveen zou juist weer interesse hebben in Ajax-doelman Jay Gorter, die eerder succesvol samenwerkte met hoofdtrainer Kees van Wonderen.

Het is nog onbekend of Noppert zelf de overstap naar Ajax ziet zitten. Na de verloren kwartfinale tegen Argentinië (2-2, 3-4 na strafschoppen) reageerde de nuchtere Fries tegenover De Telegraaf kort op vragen over een eventuele transfer. “Met een transfer ben ik nu nog niet bezig. We moeten kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Ik laat het op me af komen.” Nu zal Noppert toch meerdere opties moeten afwegen, daar hij ook een stap naar een aantal buitenlandse topcompetities kan gaan maken.

Het Nederlands elftal leek lange tijd een utopie voor Noppert, die niet zo lang geleden nog reserve was bij Go Ahead Eagles. Louis van Gaal verraste echter vorige maand door de sluitpost in zijn definitieve WK-selectie op te nemen. Noppert maakte vervolgens zo’n goede indruk op de bondscoach dat hij op het eindtoernooi de eerste doelman van Van Gaal werd. De doelman dankte zijn uitverkiezing mede aan zijn sterke eerste seizoenshelft bij Heerenveen. In veertien Eredivisie-duels hoefde hij slechts dertien tegentreffers te incasseren, terwijl hij zes keer een clean sheet noteerde.

Waar Transfermarkt.com de marktwaarde van Noppert op 11 november nog taxeerde op zo'n twee miljoen euro, lijkt het erop dat de kassa flink gaat rinkelen in het Abe Lenstra Stadion. Noppert kwam deze zomer nog transfervrij over van Go Ahead Eagles. Na de komst van Noppert zou Ajax de 22-jarige Gorter de ruimte willen geven voor een verhuur. De Amsterdammer ligt nog vast tot medio 2025 en Ajax is nog niet bereid hem definitief te laten gaan. De clubleiding wil zijn contract het liefst zelfs verlengen, om hem vervolgens tijdelijk bij een andere Eredivisie-club te stallen. Heerenveen zou in Gorter een goede vervanger zien van Noppert, indien hij daadwerkelijk vertrekt.