Wim Kieft hekelt Oranje-speler: ‘Hij was helemaal onzichtbaar dit WK’

Maandag, 12 december 2022 om 07:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:02

Wim Kieft is kritisch op Steven Bergwijn. De Ajacied heeft op het WK in Qatar weinig indruk weten te maken op de voormalig profvoetballer. Aan Wout Weghorst heeft Kieft gemengde gevoelens overgehouden, terwijl de verwachtingen rond Cody Gakpo getemperd worden.

Bergwijn begon in het eerste groepsduel van Oranje tegen Senegal nog in de basis, maar raakte vervolgens zijn basisplaats kwijt. Tegen Ecuador en de Verenigde Staten moest hij het doen met invalbeurten, waarna de aanvaller in de verloren kwartfinale tegen Argentinië na een tegenvallende eerste helft gewisseld werd voor Steven Berghuis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Steven Bergwijn was helemaal onzichtbaar dit WK”, zo stelt Kieft in zijn column voor De Telegraaf. “Hij heeft vorig najaar een hele korte goede periode gehad bij Oranje tegen veelal kleine tegenstanders in nietszeggende wedstrijdjes. Spelen en presteren onder druk op het hoogste podium is een kwaliteit. Getuige z’n mislukte individuele acties en schoten mist hij dat.”

Ook tempert Kieft de verwachtingen rondom Gakpo. “Hij deed het leuk, scoorde in drie groepswedstrijden achtereen, heeft potentie, maar is niet het megatalent”, aldus de columnist, die Weghorst een hoofdrol zag opeisen tijdens de verloren kwartfinale tegen Argentinië. “Bij Weghorst mocht de teleurstelling van de uitschakeling, met alle camera’s in de buurt, ook wel een tandje minder”, schrijft Kieft. “Het was toch al de Weghorst-show. Al is het van Weghorst wel te verdragen. Hoewel de Argentijnen daar toch iets anders over dachten toen hij Messi de hand wilde schudden en eventjes z’n shirt wilde ruilen. Alleen zat Messi nog een beetje hoog in z’n adrenaline om het netjes te zeggen.”