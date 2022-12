Kieft hoorde Van Gaal in ‘zijn domme eerlijkheid’ rare dingen zeggen

Zondag, 11 december 2022 om 23:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:46

Wim Kieft snapt weinig van de manier waarop Louis van Gaal zich uitte in aanloop naar het kwartfinaleduel op het WK tussen Oranje en Argentinië. Volgens de columnist van De Telegraaf had de vertrekkende bondscoach het slimmer moeten aanpakken en een stuk positiever moeten zijn over Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler haalde na de gewonnen strafschoppenserie zijn gram door Van Gaal duidelijk te maken dat hij niet zoveel babbels had moeten hebben.

"Van Gaal zegt altijd alles met een reden te doen", brengt Kieft twee dagen na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK in herinnering. "Dan is het moeilijk voorstelbaar dat hij in z’n domme eerlijkheid Messi en heel Argentinië op zo’n manier op scherp zet tijdens de persconferentie in aanloop naar Nederland-Argentinië in de kwartfinale." Van Gaal zei dat de Argentijnse ploeg bij balverlies met tien man speelt, omdat Messi op zulke momenten weinig doet voor zijn ploeg.

?? Messi to Louis van Gaal pic.twitter.com/rNsUYuVhkh — ???? A D I L (@Barzaboy) December 9, 2022

Volgens Kieft had Van Gaal het slim moeten spelen door Messi juist complimenten te geven. "Als je je niet slim gedraagt en zegt dat de Argentijnen met tien man spelen als ze de bal niet hebben, dan vraag je om narigheid en zet je Messi onnodig op scherp." De bondscoach had rekening moeten houden met de Argentijnse media, die alles wat Van Gaal zegt vertalen en daar sappige verhalen van maken. "Drie dagen lang wordt alles enorm opgeblazen en denken die Argentijnse internationals ook van: ’krijg de kolere, dus zo wordt er over ons gedacht en gepraat’. En dan staan ze tot de tanden toe bewapend aan de aftrap."

Van Gaal en de spelers van Oranje zijn voorafgaand aan de kwartfinale van vrijdag teveel bezig geweest met randzaken, zo oordeelt Kieft in zijn wekelijkse bijdrage. "Niet zo slim en daarom zocht Messi Van Gaal op om te zeggen dat hij niet zoveel moet babbelen, zich beter kan concentreren op het voetballen. Want dat zijn ze vergeten te doen, de Nederlanders. Het intimideren en ontsporen hoort er misschien een beetje bij, maar je moet je focus op het voetbal niet verliezen", aldus de voormalig aanvaller van het Nederlands elftal.