FIFA is juist blij met Lahoz en snapt niets van uitspraken Messi en Martínez

Zondag, 11 december 2022 om 23:14 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:18

De FIFA is tevreden met het optreden van Antonio Mateu Lahoz in de kwartfinale van het WK, zo verzekert Mundo Deportivo. De Spaanse krant meldt dat 'in tegenstelling tot de algemene opinie, de FIFA vindt dat Lahoz zich goed staande heeft gehouden' in de wedstrijd tussen Nederland en Argentinië. De wereldvoetbalbond houdt daarmee rekening met de moeilijkheid van de wedstrijd, die vanwege de hoog opgelopen emoties niet altijd makkelijk te leiden was.

De krant meldt dat de FIFA verbaasd heeft gereageerd op klachten vanuit het Argentijnse kamp. Volgens het Spaanse medium hebben bronnen gemeld dat juist la Albiceleste geen reden tot klagen had na 120 minuten spelen. Uitspraken van Emiliano Martínez en Lionel Messi, die fel klaagden over Lahoz, hebben eveneens tot verbazing geleid bij de FIFA. Zo zei Martínez te hopen dat Argentinië niet meer te maken krijgt met Lahoz, mede door de tien minuten aan blessuretijd die de Spanjaard bijtrok. "Hij was nutteloos." In tegenstelling tot de doelman van Aston Villa vindt de wereldvoetbalbond dat de scheidsrechter uit Valencia goed heeft gehandeld als het aankomt op disciplinaire zaken, het tonen van gele kaarten en blessuretijd.

Lahoz kreeg van beide landen en de internationale pers een storm van kritiek over zich heen vanwege zijn manier van leidinggeven. De Spaanse arbiter deelde liefst negentien gele kaarten uit en brak daarmee een WK-record. In een reactie aan verslaggever Manolo Lama van het Spaanse COPE liet Lahoz weten dat de betreffende kwartfinale de moeilijkste wedstrijd was die hij ooit heeft gefloten. “Ik heb met het team van Mateu gesproken en ze hebben mij verteld dat zij nog nooit een wedstrijd hebben geleid waarin hij zo weinig steun vond bij spelers en waarin een oorlog was tussen de reservebanken", parafraseerde Lama. "Het was geen normale voetbalwedstrijd."

Ondanks de verbazing van de FIFA over de kritiek die Lahoz over zich heen kreeg, ziet het er niet naar uit dat hij de finale toegewezen zal krijgen. Vanwege het rumoer rondom de scheidsrechter zou de FIFA ervoor hebben gekozen om een andere leidsman toe te wijzen voor de finale op 18 december. Dat zou betekenen dat de kans dat Danny Makkelie de finale toegewezen krijgt, weer een stukje groter is geworden. De Nederlander behoort, net als onder meer Lahoz, tot de twintig scheidsrechters die zijn overgebleven in Qatar.