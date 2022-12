Derksen: ‘Laten we dat hopen, dan zijn we van die Promes verlost’

Zondag, 11 december 2022 om 22:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:03

Johan Derksen zou het geen probleem vinden als Quincy Promes daadwerkelijk een Russisch paspoort weet te bemachtigen. Volgens de vaste tafelgast van De Oranjewinter is de aanvaller van Spartak Moskou door alle heisa inmiddels wel uitgekotst in Nederland. Promes wordt verdacht van poging tot moord op zijn neef en is daardoor onderdeel van een rechtszaak in eigen land.

"Laten we allemaal blij zijn als dat gaat lukken", steekt Derksen van wal in de dagelijkse talkshow van SBS6. "Dan zijn we van die Promes verlost, want Nederland zit niet op Promes te wachten, lijkt me. Rusland levert niet uit, dus hij keert nooit meer terug naar Nederland. Want zodra hij landt, wordt hij gearresteerd." Tafelgenoot René van der Gijp vraagt zich af of Rusland wel tot uitlevering overgaat als Promes gewoon zijn Nederlandse paspoort behoudt.

"Nee, ook niet. Maar dan is hij inwoner van Rusland. Dan kun je eventueel nog wel ergens anders naartoe", legt Derksen uit. "Maar het is wel een straf hoor, als je nooit meer naar Nederland kunt. Hij kan wel naar Suriname, ik weet niet of hij uit Suriname komt?" Promes heeft Surinaamse roots, maar werd dertig jaar geleden geboren in Amsterdam. "Misschien kan hij nog een vergoeding aanvragen, als nakomeling van een slaaf ofzo", aldus Derksen met een kwinkslag.

De Russische voetbaljournalist Ivan Karpov bracht het gerucht over Promes en het Russische paspoort zondag naar buiten. Hij schrijft op zijn Telegram-kanaal dat de naturalisatie 'waarschijnlijk gaat lukken'. Ook komen de aanklachten tegen Promes ter sprake. "Tegen Antocha (Promes' bijnaam bij zijn club Spartak Moskou, red.) speelt in zijn thuisland een rechtszaak met betrekking tot drugs. En de afgifte van een Russisch paspoort aan hem kan een lange neus zijn naar onze ‘buitenlandse partners’: kijk eens wat een gave kerel van jullie naar ons is overgelopen."