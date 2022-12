Bayern-icoon kijkt op van skitrip Neuer en wijst op bepaling uit zijn tijd

Zondag, 11 december 2022 om 22:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:09

Stefan Effenberg vreest voor de toekomst van Manuel Neuer bij Bayern München, nadat de doelman bij het skiën zijn onderbeen brak tijdens een wintersportvakantie. De voormalig middenvelder van der Rekordmeister, die in 2001 de Champions League veroverde, denkt dat de clubleiding op korte termijn een belangrijke beslissing moet nemen wat betreft het keepersgilde. De inmiddels 36-jarige Neuer, met een contract tot medio 2024, komt dit seizoen niet meer in actie.

Effenberg heeft zo zijn bedenkingen bij het ski-ongeluk van Neuer, die door de beenbreuk dit seizoen niet meer in actie komt voor zijn club. "In mijn periode bij Bayern had ik in mijn contract een bepaling waarin stond dat activiteiten als skiën niet mochten", werpt de oud-speler van Bayern op bij Sport1. Het wegvallen van de ervaren doelman stelt Bayern-coach Julian Nagelsmann voor een groot probleem, zo klinkt het. "Alle doelen zijn in gevaar gekomen."

In de optiek van Effenberg staan bestuursvoorzitter Oliver Kahn en technisch directeur Hasan Salihamidzic voor een grote uitdaging, nu de al jaren onbetwiste Neuer voorlopig niet onder de lat staat. "Ze moeten nu een beslissing nemen: of Alexander Nübel (verhuurd aan AS Monaco, red.) terughalen, een directe nummer een aantrekken of tot het einde van het seizoen kiezen voor Sven Ulreich en wachten op de terugkeer van Neuer", krijgt de technische leiding van Bayern een aantal opties voorgelegd.

Effenberg vraagt zich af of de doelman gezien zijn leeftijd ooit nog terugkeert als eerste keus bij Bayern. "Je hebt geen zekerheid of Neuer überhaupt nog terugkomt. Het is echt de moeilijkste beslissing die Bayern zal moeten nemen." In de Duitse media wordt de Kroatische doelman Dominik Livakovic als mogelijke opvolger genoemd. De 27-jarige keeper was de held van zijn land in de strafschoppenserie tegen Brazilië in de kwartfinale van het WK. Mede hierdoor staat Kroatië in de halve eindstrijd tegenover Argentinië.