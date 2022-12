Engelse iconen kijken verder dan uitschakeling en doen oproep aan FA

Zondag, 11 december 2022 om 22:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:00

Voor Engeland kwam er zaterdag een einde aan de WK-droom. The Three Lions dolven het onderspit in de kwartfinale tegen Frankrijk (1-2) en dus blijft het wereldkampioenschap uit 1966 voorlopig de enige triomf voor de Engelsen. Hoe de toekomst van bondscoach Gareth Southgate eruitziet is vooralsnog onduidelijk. Wel kan hij rekenen op lovende woorden van Alan Shearer en Gary Neville.

"Wanneer dit soort toernooien eindigden heb ik tijd nodig gehad om de juiste beslissing te maken", stelt Southgate tegenover AP. "Emotioneel ga je door zoveel gevoelens en dat vreet een gigantische hoeveelheid energie." Southgate heeft bij de Engelse voetbalbond FA nog een contract tot medio 2024. Sinds zijn aanstelling na het desastreus verlopen EK in 2016, waarin Engeland werd uitgeschakeld door IJsland, presteren de Engelsen behoorlijk. Op het WK in 2018 in Rusland werd er in de halve finale in de verlenging verloren van Kroatië (1-2), terwijl er drie jaar later op het EK de finale werd gehaald. Die ging uiteindelijk, op het eigen Wembley, tegen Italië verloren na strafschoppen.

In 2022 kwam er dus geen (halve) finale bij, maar desondanks verwijt Southgate zijn ploeg niets. "Ze hadden niet meer kunnen geven. Maar, natuurlijk, kwamen we vanavond (zaterdag, red.) tekort", liet Southgate weten na de wedstrijd. "We voelden dat we het toernooi hadden kunnen winnen. We hebben waarschijnlijk onze beste wedstrijd op tegen een groot land gespeeld tijdens mijn periode als bondscoach. Maar uiteindelijk is het scorebord leidend en dat is heel moeilijk te accepteren."

De bondscoach wordt gesteund door meerdere grote namen, waaronder Shearer. "Ik twijfel er helemaal niet of Gareth Southgate aan moet blijven aan bondscoach van Engeland om ons te leiden naar het EK van 2024." De oud-topspits stelt dat er naar het 'grotere plaatje' moet worden gekeken. "Niet alleen kijkend naar hoe we dit toernooi gespeeld hebben, maar ook naar de progressie die we hebben gemaakt tijdens zijn zes jaar aan het roer." Ook Neville is lovend over Southgate. "Ik zie Gareth graag nog twee jaar aanblijven of anders misschien in een hogere rol binnen de FA vervullen."