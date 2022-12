Kenneth Perez haalt uit naar Oranjeklant: ‘Hij is niet helemaal honderd’

Zondag, 11 december 2022 om 21:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:26

Kenneth Perez heeft zich kritisch uitgelaten over Wout Weghorst. De analist zegt bij WK Praat van ESPN te denken dat 'Weghorst op sommige vlakken niet helemaal honderd is'. De Deen deed die uitspraak nadat hij, presentator Jan Joost van Gangelen en overige tafelgasten Arnold Bruggink en Kees Kwakman de rol van Lionel Messi in en na de wedstrijd tegen Nederland bespraken. De sterspeler van Paris Saint-Germain maakte Weghorst in een interview na afloop meerdere keren uit voor 'dommerik'.

Weghorst verklaarde later dat hij de hand van Messi wilde schudden en er verschenen zelfs beelden dat de spits van Besiktas de Argentijnse selectie nabij de kleedkamer benaderde om vrede te sluiten met Messi. De aanvoerder van Argentinië wilde daar echter niets van weten. Nadat Van Gangelen tijdens het gesprek over Messi de naam van Weghorst noemt, trekt Perez fel van leer. "Weghorst is niet helemaal honderd op sommige vlakken. Je hoort overal over zijn drive, het krankzinnige, dat hij soms maniakaal is. Ik ken hem verder niet, dus misschien is het niet helemaal eerlijk, maar dat hoor je en je zag het ook een beetje aan zijn blik toen hij erin kwam." Van Gangelen stipt aan dat 'hij het wel lekker vond' hoe Weghorst inviel. De boomlange spits wist met twee doelpunten een verlenging uit het vuur te slepen, waarna Oranje na strafschoppen ten onder ging.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Jawel", beaamt Perez. "Maar om nou gelijk na een wedstrijd naar Messi toe te gaan om te zeggen hoe goed hij hem vindt... Dat was zijn uitleg toch? Daar zit Messi toch even niet op te wachten? Dat Wout Weghorst dat komt zeggen. Dan gaat hij naar de kleedkamer en komt Sergio Agüero ertussen. Heel even wachten met dat soort dingen", vindt Perez. Van Gangelen stipt vervolgens aan dat niet iedereen afstand kan nemen als de gemoederen verhit zijn, zoals het geval was na afloop van de kwartfinale. "Het is heel makkelijk om zonder emotie naar dit soort dingen te kijken", reageert Perez. "Alleen wilde hij, zoals zo vaak, een beetje populair doen."

De gemoederen liepen vrijdag hoop op tussen de twee landen. Zo reageerde de bank en de basisspelers van Oranje woedend op een uithaal van Leandro Paredes richting de reserves van Oranje en juichten de Argentijnen opzichtig uitdagend in de gezichten van de Oranje-spelers nadat Lautaro Martínez de beslissende penalty binnenschoot. Aan de andere kant klaagden de Argentijnen over het onsportieve gedrag van de ploeg van bondscoach Louis van Gaal, die la Albiceleste bovendien motiveerde door bepaalde uitspraken voorafgaand aan het duel. Bovendien klaagden de Zuid-Amerikanen over onsportief gedrag van Denzel Dumfries en Weghorst tijdens de strafschoppenserie.