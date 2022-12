PSV buigt zich over vraag of groot Amerikaans talent gehaald moet worden

De technische leiding van PSV heeft zijn oog laten vallen op Owen Wolff, zo weet het Eindhovens Dagblad zondag te melden. De zeventienjarige aanvaller staat momenteel onder contract bij Austin FC en wordt gezien als een van de grootste talenten uit de Verenigde Staten. Austin, uitkomend in de Major League Soccer, heeft sinds enige tijd een samenwerkingsverband met PSV.

Wolff, met een contract tot 31 december 2025 in Austin, staat ondanks zijn jeugdige leeftijd al op 27 wedstrijden in het eerste elftal. De getalenteerde en rechtsbenige middenvelder was afgelopen week op proef in Eindhoven, waar hij volgens bovengenoemde krant 'kennismaakte met de trainingsmethodes van PSV'. Intern wordt nu bekeken of Wolff, die inmiddels is teruggekeerd naar zijn club, daadwerkelijk een versterking is voor de toekomst. Het Amerikaanse talent viert binnenkort zijn achttienjarige verjaardag en PSV zou hem dus in de winterstop een contract kunnen voorleggen.

Het is volgens het Eindhovens Dagblad afwachten of PSV Wolff daadwerkelijk vast gaat leggen. Voor spelers met het profiel van Wolff wordt namelijk liever een huurconstructie in elkaar gezet. Men wil eerst weten of de samenwerking bevalt, voordat een definitieve koop tot de mogelijkheden behoort. De viervoudig jeugdinternational van de Verenigde Staten heeft volgens Transfermarkt een geschatte transferwaarde van een miljoen euro. Het is afwachten of het bestuur van PSV bereidt is een dergelijk bedrag neer te leggen voor zo'n jonge speler.

Wolff is overigens niet de enige Amerikaan die wordt bekeken door de technische staf van het beloftenelftal van PSV. In dat team speelt al enige tijd zijn negentienjarige landgenoot Dante Sealy. Na een veelbelovende start van het seizoen lijkt de ontwikkeling van de linksbenige vleugelaanvaller enigszins te haperen. PSV wil de komende tijd gebruiken om te zien of Sealy een toekomstige speler voor de hoofdmacht is.