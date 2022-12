Vertrek bij Ajax lijkt in de maak voor Blind: ‘Hij zou een meerwaarde zijn’

Zondag, 11 december 2022 om 20:32 • Guy Habets • Laatste update: 21:15

Patrick Goots, voormalig profvoetballer en publiekslieveling bij Royal Antwerp, hoopt dat Daley Blind de transfer naar de Bosuil gaat maken. De verdediger van Ajax wordt gelinkt aan een overstap naar de Belgische competitie en Goots verwacht dat hij een aanwinst zal zijn voor 'zijn' Antwerp. The Great Old heeft immers nog een nieuwe linksback nodig,.

Sam Vines en Gastón Ávila zijn linkervleugelverdedigers die onder contract staan bij Antwerp, maar Blind zou de concurrentiestrijd met dat tweetal volgens Goots eenvoudig moeten kunnen winnen. "Hij zou een oplossing voor de linksbackpositie kunnen bieden", zegt de voormalig spits in een podcast van de Gazet van Antwerpen. "Vines is niet fit en Ávila heeft weliswaar een goed trainingskamp gehad, maar Blind zou op die positie een absolute meerwaarde zijn."

Goots, die tijdens zijn actieve loopbaan in 153 officiële wedstrijden voor Antwerp tot 83 doelpunten kwam, hoopt dan ook dat directeur voetbalzaken Marc Overmars en trainer Mark van Bommel toeslaan. "Het zou een hele goede zet zijn van Antwerp", zo stelt de Belg. "Ik vind Blind een fantastische voetballer. Op het WK speelde hij alles voor Nederland en vond ik dat hij het heel goed heeft gedaan."

Mike Verweij, Ajax-watcher namens de Telegraaf, wist eerder al in een podcast te melden dat Antwerp zeer serieus is. Ajax twijfelt echter over een vertrek "Antwerp is bereid Blind over te nemen van Ajax en zo kunnen zij de Amsterdammers verlossen van het enorme salaris van de verdediger. Dan moet Ajax eerst de afweging maken of ze hem wel transfervrij willen laten gaan. Alfred Schreuder heeft geen backup voor Wijndal, dus zal Ajax een transfersom willen krijgen voor Blind."