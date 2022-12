AZ gaat na teleurstellende eerste seizoenshelft over tot verhuur

Zondag, 11 december 2022 om 19:56 • Guy Habets • Laatste update: 20:03

Peter Vindahl maakt het seizoen op huurbasis af bij 1. FC Nürnberg. Dat meldt AZ, de broodheer van de Deense keeper, via de officiële kanalen. Dit seizoen is Vindahl tweede keeper achter Hobie Verhulst, die tijdens de voorbereiding een betere indruk maakte op trainer Pascal Jansen en zo zijn plekje onder de Alkmaarse lat verdiende.

Vorig jaar kwam Vindahl nog tot 48 officiële wedstrijden voor AZ, maar dit seizoen is er geen hoofdrol weggelegd voor de 24-jarige keeper. In de voorbereiding op het huidige seizoen werd hij in de pikorde voorbijgestreefd door Verhulst en dat maakte dat hij nog niet een keer in actie kwam voor de formatie uit Noord-Holland. Dat was een hard gelag voor Vindahl, die een jaar geleden nog werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Denemarken. Tot een debuut kwam het vooralsnog niet.

?? ???????? ????????????, ??????????! ???? Peter Vindahl speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor 1. FC Nürnberg. #AZ #PV1 | @1_fc_nuernberg — AZ (@AZAlkmaar) December 11, 2022

Met het verhuur aan Nürnberg, dat elfde staat op het tweede niveau in Duitsland, hopen beide partijen tot een gunstige oplossing te zijn gekomen. Het is niet duidelijk of er een optie tot koop in de deal is opgenomen, maar het lijkt er wel op dat Vindahl gehaald is als eerste keeper. Eerste keus Christian Mathenia heeft immers een schouderblessure en is voorlopig uit de roulatie. Bij Nürnberg speelt met Tim Handwerker (ex-FC Groningen) nog een speler met een verleden in de Eredivisie.

Vindahl werd in de zomer van 2021 nog met veel bombarie binnengehaald door AZ. De Alkmaarders betaalden bijna twee miljoen euro aan FC Nordsjaelland voor de diensten van de keeper uit Helsingør, nadat hij al een aantal seizoenen indruk had gemaakt in Denemarken. Het contract van Vindahl in het AFAS Stadion loopt nog door tot medio 2025, wat betekent dat hij nog alle tijd heeft om zich na zijn periode in Beieren alsnog te bewijzen bij AZ.