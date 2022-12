De Telegraaf: neef Promes ‘verbolgen’ over plannen rondom naturalisatie

De neergestoken neef van Quincy Promes is 'verbolgen' over het feit dat de aanvaller van Spartak Moskou een Russisch paspoort overweegt, zo meldt De Telegraaf zondag. Volgens de Russische voetbaljournalist Ivan Karpov wil Promes op deze manier een rechtszaak in Nederland voorkomen, daar Rusland geen staatsburgers uitlevert. Er loopt momenteel een rechtszaak tegen de dertigjarige Promes, die wordt verdacht van poging tot moord op zijn neef.

"Het is zo dat Rusland geen onderdanen uitlevert", verklaart Yehudi Moszkowicz, de advocaat van de neef van Promes, in een reactie aan De Telegraaf. "Dus in die zin een ’slimme zet’ van hem." De aanvaller hoopt wellicht op het ontlopen van een celstraf wegens poging tot moord en drugshandel, mocht het in Nederland daadwerkelijk tot een veroordeling komen. Het is overigens niet zo dat Promes automatisch zijn Nederlanderschap kwijtraakt bij het ontvangen van een Russisch paspoort.

Moszkowicz benadrukt dat een rechtszaak niet definitief van de baan is als Promes daadwerkelijk medewerking krijgt van de Russische Federatie. "Hij zal gewoon vervolgd en ik denk ook veroordeeld worden. In het laatste geval zal hij nooit meer Rusland uit kunnen. Want als hij voet op andere bodem zet zal hij op een aanhoudingsverzoek van Nederland worden aangehouden en alsnog door dat land worden uitgeleverd", geeft de advocaat van de neef mee aan Promes.

Volgens Moszkowicz gaat het nog steeds slecht met de neef, die in juli 2020 bij een ruzie in zijn been werd gestoken door Promes. "Hij slaapt slecht, eet slecht en heeft een posttraumatische stressstoornis. Zijn EMDR-behandeling is stopgezet door zijn therapeuten, omdat hij het risico zou lopen details over de steekpartij te vergeten. Dat kan niet, omdat deze strafzaak nog loopt. Dit proces duurt veel te lang." Robert Malewicz, de advocaat van Promes, wil overigens geen reactie geven op het nieuws uit Rusland.

Karpov spreekt op zijn Telegram-kanaal de verwachting uit dat dat de naturalisatie 'waarschijnlijk gaat lukken'. Ook komen de aanklachten tegen Promes ter sprake. "Tegen Antocha (Promes' bijnaam bij zijn club Spartak Moskou, red.) speelt in zijn thuisland een rechtszaak met betrekking tot drugs. En de afgifte van een Russisch paspoort aan hem kan een lange neus zijn naar onze ‘buitenlandse partners’: kijk eens wat een gave kerel van jullie naar ons is overgelopen."

Collega-journalist Aleksandr Prosvetov spreekt letterlijk zijn vermoeden uit dat Promes een rechtsgang probeert te ontlopen. Rusland levert namelijk geen eigen staatsburgers uit. "Promes is allang gesetteld in Rusland, waar hij zich thuis voelt. Maar het Russische staatsburgerschap zou hem ook beschermen tegen mogelijke vervolgingen in zijn thuisland."