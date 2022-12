Engelse commentator afgemaakt na opmerking over gemiste penalty Kane

Zondag, 11 december 2022 om 19:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:52

In Engeland is commotie ontstaan over het commentaar van Sam Matterface tijdens het kwartfinaleduel tussen Engeland en Frankrijk (1-2). Nadat Harry Kane in de slotfase van het duel een strafschop hoog over schoot, maakte ITV-commentator Matterface zich niet populair met de tekst 'we hadden Gary Lineker nodig, maar we kregen Chris Waddle'. Op sociale media wordt de 44-jarige journalist fel bekritiseerd.

Matterface refereerde aan de vaak trefzekere Lineker, die op twee WK's tien keer scoorde, en de gemiste strafschop van Waddle tijdens het WK van 1990. In de halve finale van dat toernooi speelden Engeland en West-Duitsland met 1-1 gelijk, waarna strafschoppen de beslissing moesten geven. Waddle moest in die reeks scoren om Engeland in leven te houden, maar deed dat niet. De toenmalig speler van Olympique Marseille schoot hoog over, net zoals Kane dat 32 jaar later deed. Waddle gaf twee jaar geleden in gesprek met The Sun aan moeite te hebben met het terugdenken aan die ene strafschop. "Achteraf had Paul Gascoigne hem moeten nemen."

Op sociale media werd Matterface fel bekritiseerd om zijn uitspraak. Bovendien werd openbaar afgevraagd of Matterface de man zou moeten zijn om dergelijke, grote wedstrijden van commentaar te voorzien. Een gebruiker kreeg elfduizend likes op een bericht waarin de woorden van Matterface worden bestempeld als 'zwak'. "Wat een zwakke opmerking van de verschrikkelijke Sam Matterface. We hadden Clive Tyldesley nodig en kregen Sam Matterface", refereerde de gebruiker met een kwinkslag naar de woorden van Matterface. De nog altijd razend populaire Tyldesley ging voor het EK van 2020, dat gehouden werd in 2021, met pensioen. Matterface werd diens vervanger.

Een andere Twitteraar maakte eveneens gehakt van Matterface. "Kun je je voorstellen dan Brian Moore, Barry Davies, John Motson of zelfs Clive Tyldesley met zo'n goedkope zin zouden komen? Echt zielig." Een andere fan geeft Matterface zelfs de schuld van de uitschakeling van the Three Lions. "Er zal heel veel worden gezegd en geschreven, maar je kan niet naar een WK gaan met Sam Matterface als je hoofdcommentator en het dan nog verwachten te winnen." Een andere gebruiker noemt de zin van Matterface zelfs 'één van de slechtste commentaarzinnen aller tijden'.

They needed Gary Lineker, they got Chris Waddle. Such a poor comment by the awful Sam Matterface. We needed Clive Tyldesley and got Sam Matterface — ???? ???????????? (@FPL_ElStatto) December 10, 2022

ITV has really sent its best and most experienced commentator home early in favour of *checks notes* Sam Matterface https://t.co/x5tfRNrviw — Richard Buxton (@RichardBuxton_) December 7, 2022